1/22 China Scan 參與中國A股行情

北京│京哈高鐵開通 5小時內可達

北京至哈爾濱高速鐵路路段的「北京─承德」路段22日正式開通，已於21日10時開始發售車票。這象徵全長1,198公里的京哈高鐵全線正式貫通，該高鐵設計時速350公里，從北京至哈爾濱最快4小時52分就可抵達。

江蘇│實現鄉鎮全覆蓋充電樁

據統計，2020年江蘇鄉鎮地區共新建電動汽車充電樁4,838個，在全大陸率先實現鄉鎮充電樁全覆蓋，所建充電樁具備24小時對外服務能力，可解決鄉鎮民眾電動車充電難題。

陝西│楊淩成立種業創新中心

楊淩種業創新中心」日前在楊淩農業高新技術產業示範區正式成立，將成為大陸國家種業發展核心。楊淩示範區成立後，不僅設立了國家（楊淩）旱區植物品種權交易中心，累計撮合各類植物品種權交易額達人民幣（下同）2.2億元、種子年交易額約8億元。

山東│陸首個農業總產值破兆元省份

山東省日前公布的2020年農業總產值達到人民幣（下同）1.02兆元，成為大陸首個農業總產值破兆元的省份，河南、四川、江蘇等省份緊追在後，這些省份未來也可能成為下一個農業產值突破兆元關卡的地區。

河南│線上直播課程報名人數稱冠

近日北京師範大學統計學院與作業幫聯合發表的報告指出，疫情期間河南省線上直播課報名人數居全大陸第一，遠高於排名第二、三位的湖南、河北。在河南省內，使用線上直播課最多的前三名城市依序為鄭州、南陽、商丘。

重慶│5G發展第一梯隊 提前半年建成3萬基地台

數據顯示，2020年重慶新建開通5G基地台共有3.9萬個，累計提前半年完成3萬個基地台建設，實現全市重點區域5G網路全覆蓋，總體網路建設規模和交付進度均躋身為大陸5G發展第一梯隊。

四川│成都女子專職代筆 年寫700餘封信

受新冠疫情影響，被認為更有溫度的手寫書信再度受到歡迎。一位80後的成都女生專職幫人寫信，2020年共寫了700多封信，其中90％是情書，且以分手挽留居多，而她最常寫的三個字就是「我等你」。