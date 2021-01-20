1/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

荷蘭｜FedEx裁員 成本高達5.8億美元

聯邦快遞（FedEx）宣布將在歐洲裁員5,500～6,300人，是2016年收購荷蘭同業TNT Express後展開的事業整合程序之一。聯邦快遞估計這波裁員招致的資遣費及相關成本高達5.8億美元，但2024年起公司每年將因此節省2.8億至3.5億美元成本。

美國｜新冠死亡病例突破40萬 直逼二戰

美國新冠肺炎死亡人數周二（19日）已突破40萬大關，相當於二戰喪命的美國士兵人數。據媒體分析，美國近來新冠死亡病例有加速趨勢，繼去年5月死亡人數突破10萬後，4個月後達到20萬人，緊接兩個多月又達30萬人，之後在短短一個多月又增加10萬人。

美國｜川普下台前特赦73人 巴農備受爭議

美國前總統川普在卸任前夕特赦73人，包括曾任2016年川普競選團隊負責人的白宮前資深顧問巴農（Steve Bannon），及共和黨募款人布洛迪（Elliot Broidy）、小韋恩（Lil Wayne）等人，其中最受矚目的就是巴農，因為他曾被控私自挪用美墨邊境築牆計畫的募款所得。

日本｜ 本田攜通用 布局自駕車

本田汽車（Honda）同意與通用汽車（GM）和其旗下自駕車新創公司Cruise合作，在日本推出交通行動服務（MaaS）。本田20日表示，計劃在2021年開始測試自駕車，並提供自駕車行動服務。Cruise將把首批測試用自駕車運送至日本。

馬來西亞｜央行宣布基準利率維持不變

馬來西亞央行20日宣布基準利率維持在1.75％歷史低點不變，多數分析師原本預期央行可能進一步降息以因應疫情衝擊。該央行表示，儘管政府近來推出更嚴格防疫措施可能影響近期經濟成長，但衝擊程度不如2020年嚴重，預估經濟可望自第二季開始改善。

英國｜去年12月CPI年增0.6％

英國國家統計局（ONS）20日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.6％，高於11月的年增0.3％、符合分析師預期，但遠低於英國央行設定的2％目標。英國12月物價升溫，主因在於酒精飲料、菸草與娛樂消費支出攀升。

義大利｜總理孔蒂險贏信任投票 成少數政府

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）19日以極小的差距，贏得參議院信任投票，意味著孔蒂領導的政府將成為少數政府，未來推行政策將更為困難，削弱孔蒂對抗新冠肺炎疫情和重振經濟的能力。孔蒂18日通過眾議院的信任投票。