1/19 China Scan 參與中國A股行情

海南│特斯拉中心入駐海口

海南近年陸續推出2030年全面禁售燃油車、全島電動化等車市政策，看準此一商機，海南第一家特斯拉中心近日正式在海口開業。開業當天，特斯拉邀請多位車主分享特斯拉駕駛經驗，並在現場完成海口首輛全新Model 3交付。

北京│公布「月球樣本管理辦法」

大陸航天發展大躍進，日前由探月工程嫦娥五號從月球帶回約1,731克樣本，為大陸首次實現天體採樣返回，備受關注。大陸國家航天局18日公布「月球樣品管理辦法」，將分為永久存儲、備份永久存儲、研究和公益四種用途。

福建│陸區塊鏈應用部署最多省份

自2020年9月福建與區塊鏈服務網絡發展聯盟（BSNDA）攜手啟動建設區塊鏈主網至今，已有5,500家區塊鏈企業註冊，應用層面包括產品溯源、電子票據、安全審計等領域，是大陸BSN門戶建設速度最快、城市節點分布最廣、區塊鏈應用部署最多的省份。

香港│最古老樂器行結業 民眾前往朝聖

創立於1916年、香港歷史最悠久的樂器行曾福琴行日前宣布「光榮結業」，即日起至3月將會把商品全數清倉。消息一出，近日不少香港民眾到訪曾福琴行黃竹坑分店，在朝聖之餘，也順道購買合適商品。有店員表示，曾福琴行現存的兩家門市將全數結業。

重慶│廣達成當地首家年產值破千億元台企

重慶市台辦近日指出，2020年廣達（重慶）製造基地成為當地第一家年產值破人民幣千億元的台資企業。台灣廣達集團於2010年在重慶成立達豐（重慶）電腦有限公司，經過十年發展，該公司在重慶聚集完善的產業鏈。在新冠肺炎疫情期間，該公司僅用1個月就完成工業產值由負轉正，最終以11個月時間完成全年生產目標。

遼寧│大眾滑雪系列賽 近百選手參賽

遼寧省大眾滑雪系列賽於2020～2021年雪季展開，首站比賽在遼陽弓長嶺溫泉滑雪場舉行，共有近百名大眾滑雪愛好者參賽競技。比賽分為單板、雙板兩個競賽項目，均分男女組別。經過激烈角逐，梁森等滑雪愛好者分獲各項目組別優勝者。

內蒙古│烏海首個綜合型客運樞紐站建成

烏海第一個綜合型客運樞紐站位於海勃灣區，近日正式建成。客運樞紐站北距烏海機場不到10公里，南距市區不到2公里，加上未來建設的烏海高鐵站後，將形成集公路、鐵路、航空等運輸方式於一體、快捷高效的對外交通運輸體系。