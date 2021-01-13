1/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國｜家樂福與加國便利商店談合併 股價狂飆逾14％

歐洲零售龍頭法商家樂福（Carrefour）證實與加拿大便利商店營運商Alimentation Couche-Tard洽談合併，激勵家樂福13日盤中股價狂飆逾14％。不過家樂福強調，洽商仍在非常初期階段，Couche-Tard亦表示不保證能達成協議。

印尼｜總統佐克威接種新冠疫苗

印尼日前批准緊急使用大陸科興生技所生產的新冠肺炎疫苗後，印尼總統佐克威（Joko Widodo）13日接種該疫苗第一劑。除了佐克威外，印尼高階軍事將領、警察與衛生官員也都接種疫苗，藉以鼓勵民眾在可取得疫苗時接種。

美國｜賭場大亨艾德森辭世 共和黨之痛

美國｜賭場大亨艾德森辭世 共和黨之痛

賭場大亨暨共和黨大金主艾德森（Sheldon Adelson）11日辭世，享壽87歲。拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）12日透過聲明稿發布董事長暨執行長艾德森的死訊。艾德森在2019年被診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin’s lymphoma）。

美國｜ 人民對政府、媒體信心下滑 不利疫苗推廣

公關公司愛德曼（Edelman）最新調查顯示，人民對政府與媒體的信心下滑，阻礙全球推行新冠肺炎疫苗，特別是美國。假訊息大流行（Infodemic）助長不信任，恐延長走出疫情的時間，民眾對疫苗存疑是成功推廣疫苗的最大障礙。

日本｜新冠嚴峻 7月舉辦東奧變數多

飲料大廠三得利（Suntory）社長暨日本政府經濟顧問新浪剛史（Takeshi Niinami）表示，由於新冠肺炎疫情依然嚴峻，他不確定政府是否會在7月舉辦東京奧運，政府可能在3月底做出決定。原訂在2020年夏季舉辦的東奧因疫情延後一年。

德國｜Auto1計劃Q1上市 籌資10億歐元

軟體銀行（SoftBank）投資的德國線上汽車交易平台Auto1，13日宣布公司將於第一季在法蘭克福交易所上市，擬透過發行新股籌資10億歐元（約12億美元）。成軍八年的Auto1在2019年營收達35億歐元，在全球30國出售逾61.5萬輛汽車。

英國｜付款新創公司Rapyd 獲3億美元注資

英國付款技術新創公司Rapyd在最新一輪募資獲得3億美元投資，讓公司估值躍升至25億美元，較2019年的12億美元激增逾一倍。Rapyd的軟體協助企業將各式付款方法整合至其應用程式。疫情刺激網購需求，帶動Rapyd的業務蓬勃發展。