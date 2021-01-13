1/14 China Scan 參與中國A股行情

吉林│對黑土農田實施保護性耕作

吉林省是大陸重要的商品糧基地，半數以上耕地為黑土，長春市更是糧食主產區。為保護黑土農地，長春將實施黑土保護工程，推廣不翻耕土壤的技術農耕，實施千萬畝農田保護性耕作，推廣面積共計已達1,850萬畝。

內蒙古│建設綠能 正泰能源投20億元

內蒙古為大陸綠能建設大省，正泰集團近日在呼和浩特和通遼投資逾人民幣20億元的風電、光電儲制與氫能源建設項目，將進而使內蒙古地區未來可以充分發展智慧電網與太陽光電等建設。

江西│「人造太陽」首次成功放電

日前在南昌大學聚變能與信息控制重點實驗室，由江西省研究人員自主設計、製造及運行的「人造太陽」裝置：大陸首個可完成壓縮融合啟動等離子體電流的球形托卡馬克裝置（NCST），正式運行並首次成功放電，為江西在磁約束聚變基礎實驗研究領域寫下新頁。

上海│餐飲業「裝老」惹議

陸媒在2020年底發現，上海定西路上有多達6家業者掛著「老舖（1996至2020）」的牌子，但經詢問發現當中幾家業者僅開設半年或1年多，僅是房子主體從1996年就開始經營餐飲，經營者有多次更換，消息披露後引發民眾議論。

廣西│首批32名在桂林台灣民眾免費接種新冠疫苗

桂林市疾病預防控制中心預防醫學門診，近日經過詢問健康史、簽署知情同意書等流程後，首批32名台灣民眾依序完成第一針新冠疫苗免費接種。自1988年首家台資企業進駐桂林以來，台灣民眾在桂林相繼註冊成立企業及個體工商戶425家，居廣西前列。

海南│三亞首批自貿港專案開工 總投資160億

海南省13日舉行海南自由貿易港建設項目集中開工儀式。此次集中開工專案共計24個，總投資人民幣（下同）160.2億元，2021年計畫投資45.1億元，涉及基礎設施建設、公共服務設施建設、科研、教育、生態、商業等多個領域。

香港│財政年度赤字或創歷年新高

應對疫情，香港大舉投入逾3千億港元進行不少紓困措施，安永預計，香港政府2020年至2021年財政年度的財政赤字將達到3,630億港元，刷新紀錄新高，規模相當於香港GDP的13.5％，且疫情也導致主要收入減少。