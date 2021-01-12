1/13 China Scan 參與中國A股行情

北京│備戰冬奧 滑冰選手成果發表

中國花樣滑冰協會與北京舞蹈學院舉辦滑冰選手成果發表，高水平運動隊的花式滑冰選手陳溪梓等人上場表演。中國花樣滑冰協會為備戰北京冬奧，自2018年起與北京舞蹈學院展開戰略合作，共同培育出戰北京冬奧的花式滑冰選手。

四川│擴大開放外資投資領域

四川省公布「進一步做好利用外資工作的實施意見」，包括擴大對外開放、投資促進、服務保障、權益保護、統籌協調等5方面、共20條內容。除了放寬金融業和汽車製造業的外資股比限制，更擴大外資在電信、教育、衛生等領域投資等。。

重慶│首創一站式申請保護令

重慶推出大陸首創的「一站式」人身安全保護令申請機制，強化對家庭暴力受害人的保護與救助服務的時效性，縮短保護令的申請及簽發時間。若證據充分，最快1至2天即可發出人身安全保護令，在家暴實施者和受害人間築起一道「隔離牆」。

貴州│長江重點水域 十年禁漁

貴州正式啟動長江流域重點水域「十年禁漁」，在禁捕退捕範圍內的近2,500名漁民也都轉產上岸。為保護長江流域，實現可持續綠色發展，大陸政府自2021年元旦起對長江流域「一江兩湖七河」等重點水域實行10年禁捕。

福建│發現面積最大恐龍足跡化石

龍岩市上杭縣臨城鎮日前發現晚白堊世恐龍足跡群化石，該化石產地面積約1,600平方公尺，首度發掘就有240多枚恐龍足跡化石。這是大陸迄今發現面積最大、多樣性最高的晚白堊世恐龍足跡群，也是福建首次發現恐龍活動記錄。

海南│熱帶動物園 替動物送暖

近日受寒流影響，海南熱帶野生動植物園也開啟冬季模式。其中，長頸鹿是典型的怕冷動物，該園不僅在長頸鹿館舍內安放多個熱風扇，24小時不間斷為長頸鹿供暖，還在舍內地面上鋪一層厚達20公分的稻草，既有效隔絕濕氣，又能保暖。

雲南│台釣蝦文化席捲昆明

近日昆明市區新開一家釣蝦場，並配備特色燒烤區，吸引眾多當地民眾體驗台灣釣蝦文化。此外，該釣蝦場還採用「工廠化迴圈水」養殖模式，集合微生態調控等現代技術，具有節水、節地、節能等優勢，池水可四個月無須換水。