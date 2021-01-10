1/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

印尼│三佛齊航空空難 尋獲罹難者、飛機殘骸

三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機，9日下午從雅加達起飛4分鐘後與塔台失聯，據信墜落雅加達北部外海。印尼當局表示，機上62人都是印尼籍，沒有外籍乘客。搜救人員10日尋獲人體殘骸與部分機身、救生衣等殘骸。

德國 │ 疫情不受控 梅克爾：未來幾周最艱難

德國死於新冠肺炎的人數突破4萬人，總理梅克爾警告，未來幾週才是疫情最艱難階段。羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）10日發佈，新增465人病歿，死亡總數達到40,343人。另新增近17,000例確診，德國累計有190多萬人確診。

日本 │ 4名巴西抵日旅客 確診全新變異病毒

厚生勞動省10日發布，從巴西抵日的4名旅客確診感染了不同於英國及南非的新變異病毒。隨著疫情急遽蔓延，日本因新冠病毒而死亡的人數正在快速增加。9日累計超過4,000人，僅半個多月就增加了約1,000人。10日新增45人死亡，總數為4,067人，另外確診6,081人。

日本 │ 八成民眾認為東奧應取消或再延期

共同社全國民調顯示，八成民眾認為東京奧運應取消或再延期，35.3％的受訪者認為應中止，認為應再次延期的有44.8％。68.3％的受訪者對政府防疫對策沒有好評，首相菅義偉的支持率因而大跌9.0個百分點，為41.3％，低於不支持率42.8％。

韓國 │ 第三期防疫補助 11日起發放

韓國政府將從11日起發放規模達4兆1,000億韓元（約台幣1,039億元）的第三期防疫補助，對象包括250萬個體工商戶，金額介於100萬至300萬韓元，因疫情長期化導致收入減少的70萬特殊形式勞工及自由職業者可獲得50萬韓元補助。

韓國 │ 上市公司市值破2,170兆韓元 改寫新高

韓聯社報導，截至8日，韓國有價證券市場上市公司的市值總額達2,170兆5,300億韓元（約台幣60.3兆元），創下歷史新高，其中三星、SK、LG、現代汽車等四大企業集團的市值總額占比達61％，合計逾1,326兆韓元。三星集團23家公司股價市值總額逾811兆韓元。

紐西蘭 │ 央行系統遭駭 敏感資訊恐外流

紐西蘭中央銀行10日表示，一個儲存「敏感資訊」的第三方檔案分享服務資料系統遭到駭客入侵，正在緊急加以因應。總裁奧爾（Adrian Orr）表示，入侵情形已獲控制，系統也已下線，但仍需要時間來研判駭客獲取了哪些資料。