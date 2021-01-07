1/8 Global Scan掌握全球投資脈動

日本｜首都圈實施緊急事態 關西擬跟進

東京、埼玉、千葉、神奈川等1都3縣首都圈，自8日起至2月7日實施緊急事態宣言，四項措施包括要求餐飲業提早在晚間8點打烊，民眾在晚間8點以後減少外出，呼籲企業配合實施出勤人數削減7成及限制聚會人數，但是以上措施沒有罰則。7日全國新增確診創7,570例單日新高。大阪府、兵庫縣及京都府亦要求加入緊急事態宣言。

韓國｜確診增速放緩 連三日單日低於1千例

7日當天，韓國新增確診病例870例，累計確診6萬6,686例。單日新增病例連續三天低於1,000例，增速有放緩跡象。當天新增19例死亡病例，累計死亡1,046例。

馬來西亞｜單日確診再創高 政府擬隔離封鎖部分地區

馬來西亞衛生部表示，7日新增新冠肺炎病例3,027人，創下疫情爆發以來的單日新高，使得該國病例攀升至逾12.8萬人、染疫死亡521人。馬國政府考慮針對部分地區實施隔離封鎖措施，但企業界擔憂封鎖範圍擴大恐進一步打擊經濟。

南非｜變種病毒流竄 單日確診創新高

變種病毒感染力強，南非周三單日確診數逾2.1萬人，創新高，累計確診數近115萬人。衛生部長Zweli Mkhize周四強調，會爭取2月取得首批新冠肺炎疫苗，計畫未來一年為全國三分之二人口（約4,000萬人）接種疫苗以達群體免疫目標。

澳洲｜輝瑞新冠疫苗 可望提前至2月施打

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7日宣布，澳洲可望提前在2月開始施打第一批輝瑞新冠肺炎疫苗。澳洲先前已向輝瑞訂購1千萬劑疫苗，也和阿斯特捷利康簽約合作在澳洲生產疫苗。莫里森表示，澳洲主管機關預定1月底核准輝瑞疫苗上市，最快2月中就能開始施打。

美國｜助低收入戶 加州長擬發600美元

加州州長紐森（Gavin Newsom）計畫發給低收入戶600美元現金，並延長暫緩驅逐房客令，以援助受新冠肺炎疫情重創的民眾。年收入低於3萬美元的民眾有資格領取600美元補助，加上聯邦政府的600美元紓困金，最高可獲1,200美元。

美國｜失業救濟首申請人數 上周減少3千人

勞工部宣布，最近一周（截至1月2日）首度申請失業救濟的人數減少3千人，經季調後為78萬7千人。前一周的人數則上修3千人。疫情以來，失業救濟申領人數一直維持在大約80萬人的高水準，是疫情前平均人數的4倍。