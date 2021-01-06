1/7 Global Scan掌握全球投資脈動

北韓｜召開全國代表大會 高層大換血

勞動黨第八次全國代表大會5日在平壤召開，高層大換血，多達29名高官被更換。值得關注的是，金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正成為領導班子一員。多達將近三千人與會，包括領導人金正恩（見圖），全都沒有佩戴口罩，會場內也沒有實施保持社交距離、間隔就座等防疫守則。

韓國｜上月外匯存底 連七月刷新高

韓國央行6日表示，去年12月韓國外匯存底月增67.2億美元，總額為4,431億美元，月增幅1.5％，不僅是連續第九個月持續增加，同時也是連續第七個月刷新最高紀錄。央行解釋，因其他貨幣資產換算為美元後增加，金融機構存款準備金增加，運營收益增加等，所以外匯存底規模擴大。

歐盟｜莫德納疫苗授權申請 EMA核准

歐盟藥物管理局（EMA）周三核准莫德納疫苗授權申請。雖然還要歐盟執委會批准，才能成為繼輝瑞後，歐盟第二款授權使用疫苗，但外界預期執委會將快速批准。EMA負責人Emer Cooke認為第二款疫苗上市有助抑制目前緊急的疫情。

英國｜去年新車銷售衰退近三成 77年最慘

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）6日公布，英國2020年新車銷售衰退近三成至163萬輛，此為1992年以來最低，並且寫下1943年以來最大降幅，主要受累於新冠病毒擴散以致於政府採取封鎖措施，重創車市買氣。

德國｜立法通過 上市公司至少要有一名女董事

內閣周三批准立法，硬性規定董事會成員數逾三人的上市公司，至少要有一名女董事，估計大部分上市公司都受規範。社民黨多年來推動該法案，一直被總理梅克爾的基民黨反對。但梅克爾近年愈來愈不滿商界不積極任命女性高層。

美國｜Oak Hill私募基金 完成籌資38億美元

由德州富豪Robert Bass家族主持的私募股權公司Oak Hill，周二宣布第五檔私募股權基金Oak Hill Capital Partners V LP完成籌資約38億美元，超過目標30億美元，有台灣人壽等逾百家法人參與。Oak Hill自1999年開始發起私募基金對外籌資。

日本｜單日新增確診突破6千例

日本疫情幾近失控，6日新增確診首次突破6,000例，達6,001例。首都圈一都三縣占將近一半。東京都6日確診達1,591例的新高，神奈川591人、千葉311人，埼玉394人。日本政府將宣布首都圈一都三縣的緊急事態宣言，自8日至2月7日，餐飲業營業時間縮短至晚間8點。