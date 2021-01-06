1/7 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│鼻煙壺精品展 秀遼博館251件文物

「方寸洞天—鼻煙壺精品展」日前在遼寧省博物館開展，這是該館首次舉辦鼻煙壺專題展覽，共展出館藏文物251件，其中絕大多數為首次亮相。該館副館長董寶厚表示，煙草及煙具原為明代舶來品，至今已有300多年的發展歷史，清代鼻煙壺更被譽為「集大陸工藝美術之大成的袖珍藝術品」。

北京│故宮非法攬客亂象 警方整頓

故宮是北京著名的旅遊景點之一，但故宮周邊的非法「一日遊」攬客、黑車和黑導遊將遊客帶至購物店消費，屆此收取回扣非法獲利等旅遊亂象長期遭受詬病。北京警方日前進行暗訪，破獲四家旅行社、四家購物店等非法旅遊業者。

山東│K聯賽MVP加盟山東魯能 震撼足壇

韓國K聯賽最有價值球員（MVP）、全北現代足球隊的中場孫準浩（Son Jun—ho）6日在社交媒體上告別隊友，宣布自己加盟山東魯能泰山足球俱樂部（簡稱山東魯能），消息震撼中韓足壇。山東魯能於上個賽季在中超最終排名第五，但奪得足協杯冠軍，球隊可以參加2021賽季的亞冠聯賽。

江蘇│協議利用台資 逾1,800億美元

江蘇省台辦副主任芮經忠指出，2020年江蘇吸引利用台資居大陸前列。截至當年10月底，江蘇累計批准台資項目超過2.8萬個，協議利用台資超過1,800億美元，實際到帳台資超過820億美元，總投資千萬美元以上台資項目超過6,400個。

澳門│便利消費 推動聚合支付工具

澳門金融機構推出「聚易用Simple Pay」，商家可使用一台機器受理所有二維碼支付工具，民眾則可自由選擇任何一種二維碼支付工具進行消費。未來澳門將發展「正掃聚合」，即民眾使用任一種二維碼支付工具，皆可掃描商家展示的二維碼進行支付。

貴州│助農脫貧 發展刺梨產業

遍布黔山的刺梨是雲貴高原特有的野生水果，擁有豐富的營養價值，且「食藥兩用」。目前有許多企業進駐盤州市盤關鎮刺梨產業園賈西村，將刺梨作為原料進行深加工，延長產業鏈，提升附加價值，協助當地農民脫貧。

青海│柴達木盆地 天然氣儲量豐富

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司表示，柴達木盆地2016～2020年的探明天然氣儲量達312.1億立方公尺。柴達木盆地位於青藏高原東北部，為昆侖山、祁連山、阿爾金山三山所環抱的山間高原盆地，是大陸重要的能源和礦產資源富集區之一。