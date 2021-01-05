1/6 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│-44.7℃冷爆 創入冬最低溫

1月5日正逢小寒節氣，黑龍江大興安嶺地區最低氣溫達到-44.7℃，刷新該省2020年入冬以來最低溫度。素有「大陸最冷小鎮」大興安嶺呼中區呼中鎮，5日早晨氣溫亦降至-43.6℃，極低溫的冰霧景觀導致能見度不足100公尺。

遼寧│以藝抗疫 辦線上藝術展

瀋陽主辦的「以藝抗疫—瀋陽疫情防控題材藝術作品展」近日在線上舉行，該市藝術家們以書法、篆刻、繪畫等藝術形式表達心聲，以藝術語言傳播戰「疫」必勝的決心。此次線上展覽共展出36件作品，其中書法中書法作品包括隸書、行書、楷書等。

上海│陸首個碳纖維生產項目 起步

大陸首個碳纖維生產項目從上海起步，上海石化「1.2萬噸／年48K大絲束碳纖維」項目日前正式開工建設，該材料比重不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的7至9倍，被譽為「黑黃金」，可廣泛用於飛機、軌道等基礎建設上。

四川│中國郵政發行辛丑年特種郵票

「牛轉乾坤郵福萬家」四川省第三屆集郵生肖嘉年華暨「辛丑年」特種郵票首發活動，5日正式啟動。中國郵政發行「辛丑年」特種郵票一套兩枚，郵票圖案名稱分別為奮發圖強、牛年大吉，全套郵票面值為人民幣2.4元。

湖南│洞庭湖濕地觀測站 獲肯定

洞庭湖濕地生態系統野外科學觀測研究站，日前入選大陸野外科學觀測研究站擇優建設名單，該研究站致力於專業生態學、地理學、農業學、環境科學、材料科學等領域，對於大陸濕地生態修復工作具有重大影響。

廣西│火龍果、晚熟柑橘 種植基地大陸最大

南寧火龍果種植面積超過17萬畝，柑橘種植面積超過76萬畝，成為大陸最大的火龍果和晚熟雜交柑橘生產基地。南寧優化產業結構，當前推動火龍果、晚熟柑橘和茉莉花等優勢特色產業跨越性發展。

香港│砸2.8億港元 發千萬個銅芯抗疫口罩

為強化當地防疫措施，香港創新及科技局表示，已經向香港紡織及成衣研發中心購入1,079萬個「銅芯抗疫口罩」，項目總開支約2.8億港元，截至2020年12月底已經下發約1,032萬個，庫存量共有47萬個。