1/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│一都三縣 8日起採取緊急事態行動

東京都、埼玉、千葉、神奈川等首都圈一都三縣知事4日召開會議，決議自本月8日至31日採取「緊急事態行動」，呼籲居民晚間8時以後減少外出，餐飲業縮短營業時間至晚間8時。東京都4日新增2人死亡、884人確診感染。

北韓│為盡速獲得疫苗 向國際組織Gavi提出申請

外媒引述消息報導，北韓近日已向幫助低收入國取得新冠肺炎疫苗的國際疫苗聯盟Gavi提出申請，希望盡速取得疫苗。Gavi在去年12月曾表示，包括北韓在內的92個低收入國當中已有86國申請Covax先進市場承諾計畫。該計畫旨在推廣全球疫苗平均分配，目前已獲得各方捐贈13億劑疫苗。

南韓│首爾市確診破2萬 逾6萬人染疫

首爾市4日新增確診病例329例，累計確診病例超過2萬例。自去年1月23日出現首例確診病例後，首爾市確診病例經歷318天，到12月5日累計超過1萬例，但此後僅耗時29天便超過2萬例。南韓全國當天新增確診病例1,020例，累計確診6萬4,264例。

伊朗 │ 提高鈾濃度20％ 扣押韓國油輪

正值美伊緊張關係再度加劇之際，伊朗周一已開始將福爾多（Fordow）地下核設施的濃縮鈾純度提升到20％，幾乎逼近核武器等級的水平。此外同一天伊朗還以漏油汙染海灣為由，在荷莫茲海峽扣押一艘掛著韓國國旗的油輪。

印尼 │ 70萬劑疫苗配送各地 下周大規模接種

官員透露在可望取得食品藥物管理局授權使用新冠肺炎疫苗下，政府準備下周開始大規模接種計畫。目前約70萬劑疫苗已配送各地。印尼主要向輝瑞和阿斯特捷利康等採購逾3.29億劑疫苗，但第一階段會施打中國科興生物研發的CoronaVac疫苗。

法國 │ PSA特別股東會 批准與飛雅特克萊斯勒合併

PSA股東周一在特別股東會，投票批准跟飛雅特克萊斯勒合併，成立雙方持股各占一半的新公司Stellantis，成全球第四大車商。PSA執行長塔瓦瑞斯擔任新公司掌舵人，旗下包含飛雅特、寶獅、瑪莎拉蒂和Jeep等14個汽車品牌。

歐元區 │ 上月製造業PMI終值 創兩年半新高

IHS Markit周一公布2020年12月歐元區製造業PMI終值，經季調後為55.2，創2018年5月來新高，略低於初值55.5，高於11月的53.8。主要是生產與新訂單強勁成長所帶動。德國終值58.3，創34個月新高，是推高整體數據增長的主要動能。