1/5 China Scan 參與中國A股行情

山西│元旦旅遊吸金超22億元 滑雪正夯

據統計，2021元旦假期，山西省共接待遊客628.96萬人次，實現旅遊收入達人民幣22.01億元。除了剛試營運的「晉商博物院」成為元旦假期遊客的熱門打卡地，進入冬季後，多個滑雪場亦廣受歡迎，冰雪主題樂園吸引眾多遊客。

上海│將設立全國碳排放權交易系統

大陸生態環境部長黃潤秋近日指出，將在上海市設立市場期待已久的全國碳排放權交易系統（ETS），並在湖北省武漢市設立註冊登記系統。該機制預計將於第一階段涵蓋2,267座發電廠，鼓勵企業透過買賣排放許可降低溫室氣體排放。

青海│布哈河國家濕地公園 通過國家級驗收

位於青海的布哈河國家濕地公園4日順利通過大陸國家級驗收。該濕地公園地處柴達木盆地的布哈河河谷平原，總面積7,133.97公頃，濕地面積更高達6,889.57公頃，擁有豐富濕地資源。通過驗收後，將加強濕地生態系統保護與修復。

河南│發現隋代漢白玉石棺床墓

安陽近日發現一座隋代漢白玉石棺床墓，該墓砌築和雕刻技術高超，且規模較大、佈局嚴謹。墓內還出土了眾多製作精美的相州窯白瓷器，展現了隋代相州窯高超的瓷器燒制水準，對研究隋代美術工藝具重要意義。

江蘇│騰訊全球數字生態大會 1/8蘇州登場

騰訊全球數字生態大會城市峰會將於8日在蘇州舉行。峰會將針對長三角一體化、數位新經濟、產業新格局、雲端新生態四大議題，探討科技加產業的新融合，促進長三角一體化進程中產業數位升級。

海南│自貿港法草案提出設立投資基金

大陸4日公布「中華人民共和國海南自由貿易港法（草案）」並開始徵求意見。其中提出設立政府引導、市場化方式運作的海南自由貿易港建設投資基金。此外也鼓勵海南發行地方政府債券，以支持海南自由貿易港項目建設。

香港│PwC：香港2021年IPO集資 估衝4,600億港元

國際會計師事務所PwC（台灣稱資誠）最新報告預期，基於中概股回歸及新經濟行業將成為新股市場的兩大推動力，香港2021年新股集資額有望達到4,200億至4,600億港元，不僅可以重回全球新股集資王寶座，也將打破2010年的集資額紀錄。