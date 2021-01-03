1/4 China Scan 參與中國A股行情

香港│公共交通補貼 延長實施至2021年6月

香港運輸署延長公共交通費用補貼計畫，繼續補助香港市民每月超過200港元公共交通費用的三分之一，每月補貼上限仍是400港元。此前香港推出臨時措施將補助範圍從超出400港元下修至200港元，該措施將延長至2021年6月底。

上海│2020年吸引外資規模 估破200億美元新高

上海市政府統計，2020年預計吸收外資規模創下歷史新高，首度突破200億美元關卡，進一步提升城市競爭力。數據顯示，位於上海的跨國公司地區總部有多達767家，其中有逾百家是世界500強企業。

雲南│獼猴大鬧邊境檢查站 誘捕並放歸山林

雲南省孟連縣邊境的臨時檢查站近日遭遇「獼猴之亂」，不僅被獼猴亂翻東西搞破壞，夜裡還偷跑到工作人員床上睡覺，讓檢查站員工不堪其擾。由於多次驅趕均未果，最終該縣不得不出動森林保育員將其誘捕並放歸山林，多日的獼猴鬧劇才劃下句點。

北京│小客車指標將優先配置給無車家庭

北京市小客車數量調控新政1日起正式實施，1月1日至3月8日是指標申請人填報和提交申請的時間。除了個人搖號、排隊以外，新政策也會將小客車優先配置給「無車家庭」，其中60％的個人新能源車指標將給「無車家庭」申請者。

廣東│申請世界美食之都 發揚潮州美食

潮州市召開工作會議，著手申請聯合國教科文組織認證的「世界美食之都」，期望將潮州美食發揚光大。聯合國教科文組織創意城市網路是世界創意產業領域中，最高級別的非政府組織，旗下世界美食之都具有重要影響力。

河南│電子貨運服務平台 鄭州機場首上線

大陸第一個航空電子貨運訊息服務平台自2021年起，在鄭州機場上線進行實單業務應用測試。平台包括政府監管、綜合查詢統計、企業公共服務和增值服務功能，目標之一是將貨運流程的所有單據電子化。

山西│太原高鐵站引入ETC 停車繳費僅0.27秒

太原南站高鐵站停車場近日引進高速公路ETC收費技術，新系統自1月1日啟用後，只需0.27秒即可自動完成交費。相較於先前採網路支付和現金支付約需40秒至60秒，時間大幅縮短。