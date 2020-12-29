12/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國│時尚大師皮爾卡登逝世

法國知名時尚大師皮爾卡登（Pierre Cardin）在巴黎逝世，享耆壽98歲。他在1960和1970年代，以未來主義風格顛覆時尚界打響名號，他曾效力迪奧（Christian Dior）等高級訂製服品牌，後出走自創同名品牌，更是時尚授權的先鋒，在各式產品打上他的同名商標。

菲律賓│菲國及19國公民至1月15日禁入境

菲律賓政府29日宣布，本國公民及法國、澳洲、加拿大、德國、南非、新加坡、日本等19國公民，自29日起禁止入境，一直持續到2021年1月15日。另外菲國食品藥物管理局周二宣布，批准美國嬌生旗下的楊森製藥（Janssen），進行新冠疫苗的臨床試驗，將於未來幾周內展開。

南非│染疫人數破百萬 延長全國宵禁時間

南非染疫人數已破100萬大關，為防醫療體系崩潰，南非政府28日收緊防疫措施，不僅頒發禁酒令禁賣酒精飲料，同時延長全國宵禁時間，強制公共場合戴口罩等。南非的染疫數居非洲大陸之冠，1,00萬4,413人確診，近2.7萬人死亡。

韓國│公務員薪資將漲0.9％

2021年韓國公務員薪資將調漲0.9％，但總統年薪上調2.8％，但考慮到經濟不景氣，文在寅總統及高級公務員比照去年，自願退回調漲的薪資。根據修正案，2021年南韓總統年薪上調後為2億3,823萬韓元（約台幣664萬元），國務總理年薪為1億8,469萬韓元（約台幣515萬元）。

印尼│採購輝瑞5千萬劑疫苗 醫護人員優先施打

印尼新任衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）29日在他就任後的首場記者會宣布，採購5,000萬劑輝瑞和阿斯特捷利康新冠疫苗的合約即將敲定。與阿斯特捷利康的採購協議會在年底前完成，採購輝瑞疫苗的合約將於2021年元月首周簽署，130萬第一線醫護人員優先施打。

印度│近日有望批准英藥廠疫苗緊急使用授權

獲得阿斯特捷利康授權在印度生產該公司疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India）表示，印度與英國政府可能於未來幾天批准英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗緊急使用授權。

荷蘭│今年死亡人數增速 創二戰新高

新冠疫情肆虐下，荷蘭今年死亡人數的增加速度，創下二戰以來新高。總人口1,700萬的荷蘭，今年迄至上周通報死亡數16.2萬，比平常年度預估的多出1.3萬。3月初至5月初的第一波疫情期間，荷蘭死亡數比承平時期多了9,000人；9月中爆發二次疫情至今，死亡數則多了6,000多人。