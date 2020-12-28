12/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│變異病毒入侵 英國航班禁飛延長一周

防疫部門28日表示，三名自英國入境民眾感染變異新冠病毒。這是南韓首次確認變異新冠病毒入侵境內。韓國因此加強入境檢疫工作，針對英國航班採取的禁飛措施延長一周至明年1月7日。當日韓國通報新增808例確診，11例死亡。

德國│寶馬拚2023電動車銷量占兩成

德國豪華車寶馬（BMW）執行長席普斯（Oliver Zipse）接受德國媒體訪問表示，該車廠規劃加速提高電動車產能，目標2023年電動車占銷量的兩成，預計產量比原先規劃多出25萬輛。目前電動車銷售僅占BMW的8％。

日本│鬼滅劇場版影史票房第一 打敗神隱少女

影片發行商東寶和Aniplex公司28日宣佈，劇場版《鬼滅之刃》無限列車篇榮登日本影史票房冠軍，截至27日達到324.7億日圓，總觀影人數達到2,404萬人，打敗2001年宮崎駿作品《神隱少女》保持的316.8億日圓紀錄。

日本│單日增2,396人染疫 出現南非變種病毒

繼英國變種病毒之後，南非變種病毒亦輸入到日本。厚生勞動省28日表示，12月19日一名自南非歸國、降落成田機場的30多歲女性，經確認感染南非變種病毒。28日日本全國新增2,396人感染，51人死亡。東京都6人死亡，確診481人。

馬來西亞│11月貿易盈餘 年增逾150％

11月貿易盈餘168.2億馬幣（約41.4億美元），低於10月的221.2億馬幣，但較去年同期66.9億馬幣成長逾150％。主要是11月進口年跌9％至676.1億馬，連續十一個月下跌，同時，出口年增4.3％至844.3億馬幣，帶動貿易盈餘上升。

澳洲│雪梨跨年照辦 限制戶外聚集人數

新冠肺炎疫情衝擊下，雖然迎接2021年雪梨跨年煙火秀仍按計畫進行，但雪梨所在的新南威爾斯州長貝雷吉克利安，禁止大部份人在跨年夜進入雪梨市中心，限制戶外民眾聚集人數最多50人，強調在家裡透過電視看煙火秀最安全。

菲律賓│新冠疫苗未核准 內閣官員已接種

菲國食品藥物管理局周一重申，尚未有新冠肺炎疫苗被核准使用，但內政部長安約卻表示部份內閣成員，和負責總統與閣員維安的人員已接種，但他沒有說明施打哪家藥廠疫苗。他同時指出在醫生反對下，總統杜特蒂尚未接種。