12/29 China Scan 參與中國A股行情

四川│成都大熊貓基地擴建中

成都市成華區官員表示，成華區正在推進成都熊貓國際旅遊度假區建設，預計2021年5月將全面完成熊貓基地改擴建，整合周邊景區資源，面積將達到3平方公里以上，將加快推進熊貓基地創建國家5A級景區。

吉林│查乾湖冬季捕魚 第一尾魚拍賣人民幣近300萬元

查乾湖第19屆冰雪漁獵文化旅遊節28日開幕，當天的拍賣活動中，被捕撈上岸的第一尾魚拍賣出人民幣近300萬元的天價。查乾湖是大陸十大淡水湖之一，該湖冬季捕魚始於遼金時期，為大陸目前唯一保留的蒙古族最原始的捕魚方式。

香港│選出2020年度漢字「安」

香港選出2020年度漢字「安」，得到5,710票，得票率近40％。其餘候選漢字分別為：疫（2,772票）、撐（1,943票）、抗（1812票）、罩（875票）等。香港年度漢字評選活動自2013年開始舉辦，旨在讓香港市民在10個候選漢字中，投票選出一個對當年看法的文字。

上海│2020年吸收外資逾200億美元 創新高

2016～2020年，上海實際吸收外資超過920億美元，約占歷年累計吸收外資的三分之一。特別是2020年，預計全年實際吸收外資將首次突破200億美元，創歷史新高。目前上海累計認定跨國公司地區總部767家，為大陸跨國公司地區總部最集中的城市。

天津│加速布局新能源汽車充電樁

截至12月22日，天津「十三五」充電樁布局建設工作全面完成，天津新能源汽車充電基礎設施建設位居大陸前列。預計到2020年年底，天津累計建成充電站1,040座、充電樁8,303個，全方實現綠色出行。

浙江│溫州設立反恐公園

浙江省第一個反恐主題公園近期在溫州市永嘉縣正式開園，該省設立反恐公園主要是為貫徹落實總體國家安全觀，牢固樹立安全發展理念，大力建設反恐宣傳陣地，同時進一步普及應急安全常識，增強市民公共安全和反恐防範意識。

山西│晉商博物院半年內免費開放

為擴大人文旅遊推介，晉商博物院宣布28日起半年內免費開放，該院是一座集文物古建築、園林景觀、展覽展示於一體的人文歷史性質的博物館，收藏著和晉商有關的帳冊、器物、匯票、地契、錢幣等逾12萬件珍藏品。