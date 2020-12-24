12/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜ 4人被隔離+哈登違規禁賽 火箭難出賽

NBA取消火箭對雷霆周三開幕戰。因火箭三名球員新冠肺炎檢測結果呈陽性或尚無定論，四名球員被隔離，球星哈登違反NBA健康安全守則被罰5萬美元，加上一名球員受傷，讓火箭可比賽球員不符至少8人的要求而無法比賽。

美國｜魔鬼焚風恐來襲 聖地牙哥停電防野火

南加州愛迪生電力公司表示，由於氣象預測有魔鬼風之稱的聖塔安娜焚風，會在耶誕節期間吹襲洛杉磯和加州南部其他地區，從而增加發生野火風險，為防止電力系統起火，可能對聖地牙哥將近21萬戶民宅與商店暫停電力供應。

韓國｜家庭、企業債務規模 創45年新高

疫情造成愈來愈多家庭和企業面臨經濟困難，加上舉債買房炒股者增多，韓國家庭和企業的債務規模已達國內生產毛額（GDP）的2.1倍。據韓國央行24日的報告，截至第三季末，家庭和企業的債務已經達到GDP的211.2％，季增4.8個百分點，創1975年開始相關統計以來的最高水準。

法國｜ 總統馬克宏將解除自我隔離 籲少聚餐

總統馬克宏因症狀消除，周四結束為期一周的自我隔離。他呼籲民眾在耶誕假期間減少聚會和保持警覺，一起努力阻止疫情擴散。雖然法國針對耶誕假增加防疫限制，但確診人數居高不下，有專家強烈要求實施新封鎖措施。

塞爾維亞｜總理納比奇接種輝瑞疫苗 全國首位

女總理布納比奇周四透過電視直播施打輝瑞疫苗，成全國首位施打疫苗的人，現場還有其他部會首長一起施打，向民眾證明疫苗是安全以消除大家的疑慮。塞國周二收到首批4,800劑疫苗，周四啟動向全國700萬人施打疫苗計畫。

巴西｜科興新冠疫苗實驗結果 三度推延

巴西研究人員周三表示，中國科興生物研發新冠肺炎疫苗CoronaVac的臨床實驗有效性逾50％，但在科興要求下再一次未公布完整實驗結果，透明度不高令外界不斷懷疑此疫苗效果。原先計畫12月初公布結果，卻三度延後發表。

英國｜累計死亡人數 歐洲第二高

周三單日死亡744人，創4月29日來單日新高，累計死亡6萬9,051人為歐洲第二高國家，僅次於義大利。外界預期英國將可能再次成為歐洲死亡數最高國家。周三確診3萬9,237人創單日確診新高，當中很多人是被新變種病毒感染。