12/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國｜ 馬克宏健康好轉 自我隔離遠端工作

總統辦公室周三表示，馬克宏上周四新冠肺炎檢測結果為陽性後，健康已持續好轉。他依規定7天自我隔離，期間繼續遠距離工作。馬克宏說自己做為康復者，工作效率有點慢，但仍繼續把抗疫和英國脫歐談判等列為優先處理任務。

日本｜暫禁止外籍旅客自英國入境

日本自24日起將暫停來自英國的外國人新入境。此前允許的赴英國出差7天以內短期出差人員免除14天隔離的措施也將暫停。生活在日本的日本人和外國人如果去英國出差7天以內，仍允許回國和再次入境，但免除14天隔離暫時將不適用。

韓國｜防變種新冠病毒 暫停英國航班

為防止變種新冠病毒傳入，韓國自本月23日至31日暫停與英國的航班往來，針對韓國駐英國外交機構工作人員的隔離豁免政策也將暫停，所有自英入境人員均須隔離14天，並在隔離期結束後再次接受核酸檢測（PCR）。

澳洲｜ 11月貿易盈餘腰斬 創2年新低

統計局周三公布11月貿易盈餘，從10月的47億澳元，腰斬逾半至19億澳元，創2年新低。因為中國與澳洲之間貿易關係愈來愈緊張，使澳洲對中國的出口在11月減少一成同時，從亞洲其他地區進口卻增加11％，使貿易盈餘明顯縮減。

菲律賓｜菲航倫敦航班停飛至明年2月

英國發現新冠肺炎的新變種病毒後，菲律賓航空周三宣布，從周四開始暫停往返倫敦的航班直到明年2月底。菲航強調支持所有在耶誕節期間和之後抑制疫情的所有措施。菲國迄周三傍晚止累計確診46萬4,004人，累計死亡9,048人。

馬來西亞｜對中韓越扁鋼產品課反傾銷稅

馬來西亞周三對中國、韓國與越南等進口的部分扁鋼產品課反傾銷稅，直到2025年12月11日為止，稅率從最低2.18％到最高37.14％之間。因為調查後發現這些國家出口至馬國的鋼材售價，甚至較本國售價還要低。

英國｜卡車司機持陰性證明 才可至法加萊港

英法周二深夜同意卡車司機持有新冠肺炎檢測結果為陰性證明書，就能在英國多佛港開車上渡輪至法國加萊港，但周三多佛港仍有數千輛卡車壅塞。為避免英國新鮮蔬果供應中斷，德國漢莎航空一架航空貨機周三特別空運食材至英國。