12/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

歐盟｜ 最快23日批准疫苗使用授權

歐盟藥品管理局（EMA）周一（21日）開會，建議歐盟核准輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗。在EMA的背書下，歐盟執委會預料最快將在23日火速批准該疫苗的最終使用授權，並協調各會員國在27日展開疫苗施打工作。

日本｜財務申報不當 JDI恐罰款21.6億日圓

日日本顯示器公司（JDI）周二（22日）表示，日本證券交易監督委員會建議它對過去財務申報的不當會計處理支付21.6億日圓罰款。該公司聲稱它將會認真考慮這項建議，而且一旦收到金融廳的正式通知將會做出回應。

新加坡｜將對英旅客實施新邊境限制

新加坡衛生部宣布，將自23日晚間11:59分起對來自英國的旅客實施新的邊境限制。它在聲明中指出，最近14天有英國旅遊史的長期通行證持有人與短期旅客都不能入境或過境新加坡，該規定也適用先前已獲得新加坡入境許可的人。

美國｜ 美擬收緊噴射客機設計審查規範

美國國會準備通過的年終聯邦綜合支出法案中，將納入對噴射客機設計審查趨嚴的規範，這有助加強推動波音737 MAX客機空難引發的安全改革。由於號稱數十年來最全面航空改革的磋商，在近幾周陷入停滯，國會兩黨對新條款的支持，將可為聯邦航空管理局（FAA）日後評估核准新機型奠定基礎。

美國｜EPA要求水公用事業 透明化鉛污染資訊

美國環境保護署（EPA）祭出近30年來最重大監管改革措施，新規要求水公用事業須在最快時間內，將鉛污染相關資訊告知大眾。EPA署長惠勒（Andrew Wheeler）21日簽署這項新措施，規定水公用事業偵測到鉛濃度升高後，應在24小時內警告用戶，而非以往的30天內。

德國｜疫情惡化 消費者信心續跌

德國市調機構GfK周二公布，由於新冠疫情惡化影響展望，1月消費者信心連續第三個月下滑，由12月修正過的負6.8點續跌到負7.3點，不過跌勢小於《華爾街日報》調查預測的負9.5點。GfK報告指出，德政府11月實施的軟封鎖，並未如預期減少染疫，因此更強硬的封城措施無可避免，這恐加劇不確定性。

馬來西亞｜採購英藥廠新冠疫苗640萬劑

馬來西亞首相慕尤丁表示，已與英國藥廠阿斯特捷利康簽約，採購640萬劑新冠疫苗，而且該國與中國、俄羅斯等疫苗製造業者的採購協商也進入最終階段。馬來西亞政府預期將購買足夠數量來為涵蓋逾八成人口、約2,650萬人接種疫苗。