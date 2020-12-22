12/23 China Scan 參與中國A股行情

青海│設幼稚園保護藏羚羊孤兒

為保護藏羚羊孤兒，青海在海拔4,479公尺的可可西里自然保護區索南達傑保護站專門設置藏羚羊「幼稚園」。該區占地約550畝，目前飼育了7隻小藏羚羊和1隻小黑山羊，圍欄外還有大片自由活動區，供小羊們奔跑遊玩。

遼寧│大連棕櫚油期貨交易 開放外資

大連商品交易所22日正式引入境外交易者參與棕櫚油期貨交易，這也是大陸首個對外開放的油脂油料品種。大陸為全球第二大棕櫚油進口國，大連商品交易所於上市2007年棕櫚油期貨，2020年上半年，該期貨成交量在全球農產品期貨期權市場中已排名第二位。

重慶│15工業園區完成智慧化

重慶市推行智慧園區建設，2020年共建成15個園區，匯聚重慶市大規模工業經濟，帶動地區發展。工業園區建設將進入創新驅動、特色發展的新階段，以智慧園區管理服務平台對工業園區經濟運行、環境保護、項目建設等方面進行統一監測和精細管理。

福建│故宮鼓浪嶼外國文物館 大規模換展

位於福建省廈門市的故宮鼓浪嶼外國文物館近日完成開館以來的首次大規模換展。目前，126件新到展品全數放入展櫃，將於27日正式開展。此次新展的11件琺瑯彩瓷工藝品，是該館新增的工藝品類別。琺瑯彩瓷工藝起源於法國，流傳到大陸後，清代宮廷也開始研發與製造。

廣東│粵菜師傅大賽 佛山登場

第三屆粵港澳大灣區「粵菜師傅」技能大賽暨粵菜文化交流活動，將於27日至28日在廣東省佛山市舉辦。此次大賽的中式烹調師粵菜工匠組首次以廣府菜、潮汕菜、客家菜三大菜系進行單獨比賽。而中式烹調師粵菜新星組則不分菜系進行統一評比。

香港│大型戶外商品展 改線上舉辦

香港中華廠商會將2020年工展會從原先大型戶外商品展銷會改為線上舉辦，自22日起舉行為期1個月的「網上工展會」，展區包括香港名牌廣場區、食品飲料區、生活家居區及美容保健區等，為正值第四波疫情影響的香港零售市場提振數位化經濟。

雲南│保護滇金絲猴 修復造林

為保障滇金絲猴棲息環境，雲南省在其棲息地實施6,100畝廊道修復造林工程，工程上路一年多以來，已累計籌資人民幣1,900萬餘元，共種植雲杉、華山松、冷杉等樹木63萬棵。目前，滇金絲猴總數僅剩約3,000隻左右。