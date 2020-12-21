12/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜ 首都圈嚴厲防疫 禁五人聚會

首爾市、仁川市、京畿道等首都圈地區採取嚴厲防疫措施，將從23日起禁止五人以上室內和室外設施聚會，該措施將持續至明年1月3日。韓國全國21日新增926例確診，其中649例發生在首都圈，占比高達70.1％。首爾市新增328例確診，累計1萬5,039例。

日本｜新冠染疫數 超過20萬人

日本新冠病毒感染人數在21日累計超過20萬人。當日1,806人感染，總數達到20萬1050人；48人死亡，總計2,965人死亡。其中，東京都新增392例，總數為5萬1838人，1人死亡，合計567人死亡。

菲律賓｜明年取得Novavax3千萬劑疫苗

外交部周一表示預計明年7月底前，將取得由美國Novavax研發的3,000萬劑疫苗。菲國正致力為其逾1億人口採購足夠疫苗，但透過民間協助，目前只跟阿斯特捷利康簽下購買260萬劑疫苗合約，菲國正計劃跟不同藥廠採購疫苗來達成目標。

卡達｜ 收到首批疫苗 緊急授權使用

衛生部宣布周一收到輝瑞首批疫苗，並緊急授權使用，凡年滿16歲民眾都符合施打資格。卡達也跟莫德納簽下購買疫苗合約。其鄰國阿曼周三將收到首批輝瑞疫苗。沙烏地阿拉伯上周成為首個為民眾施打輝瑞疫苗的阿拉伯國家。

美國｜拜登將公開接受疫苗注射

為提振民眾對新冠疫苗安全性的信心，美國準總統拜登預計周一公開接受疫苗注射。現年78歲高齡的拜登為感染新冠肺炎的高風險族群，他已承諾抗疫為明年新政府上台後優先的施政重點。美國總計新冠肺炎感染人數已超過1,700萬，逾30萬人病故。

智利｜輝瑞疫苗施打 醫護人員優先

總統皮涅拉周日宣布，輝瑞首批兩萬劑疫苗最快下周可開始施打。優先為醫護人員注射後，再為其他有高度感染風險的人員施打，然後是高齡等高風險族群。他希望明年上半年底之前為1,500萬人施打疫苗。智利全國人口逾1,800萬人。

南非｜爆變種病毒 擴散更快速

專家指新冠肺炎的新變種病毒501.V2引發南非第二波疫情，擴散速度比第一波快，但跟英國新變種病毒B.1.1.7不同。目前南非逾8,500人住院，超過8月住院頂峰期約8,300人。迄周日止累計確診92萬1,922人，累計死亡2萬4,691人。