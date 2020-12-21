12/22 China Scan 參與中國A股行情

四川│海底撈成都建總部 總投資人民幣24億元

大陸連鎖火鍋品牌海底撈日前公布，已與成都東部新區管理委員會簽約，將取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，以作為海底撈總部園區，總投資額將不低於人民幣24億元。該筆土地面積約1,348畝，將分為3個階段，預期於2026年6月建成。

遼寧│進口冷鏈食品 瀋陽實行專庫專區管理

因應近期冷凍食品多次驗出新冠病毒，瀋陽市宣布自21日起，對該市存儲進口冷鏈食品實行專庫專區管理。各區縣政府需建立冷庫目錄後，方可承接進口冷鏈食品存儲、裝卸、搬運業務。進口冷鏈食品需持有檢驗檢疫合格證明後方可入庫存儲。

雲南│時尚T台掀起最炫民族風

「絲路雲裳—雲上昆明民族時裝周」日前開幕，在時裝周活動中，不僅匯聚彝、傣、苗等多個民族的服裝服飾精品，還吸引斐樂（FILA）、江南布衣（JNBY）、地素等時尚品牌加入。雲南本土品牌奧斯迪也把此次時裝周作為新品發表的時尚秀場。

江蘇│徐州舉辦漢文化婚慶博覽會

2020中國（徐州）漢文化婚慶產業博覽會近日在江蘇省徐州市舉行，會中以「周禮」為藍本上演一場典雅、莊重的漢式婚禮秀，呈現漢式的婚俗文化。博覽會結合婚紗攝影、婚禮服務、婚宴飯店等，凸顯漢文化元素，打造婚慶、婚旅產業合作交流的平台。

浙江│紹興當選「東亞文化之都」

大陸文化和旅遊部21日公布，經過中日韓三國各自評選，大陸的紹興當選為2021年「東亞文化之都」。同時獲選的城市還有日本的北九州市、韓國的順天市。該活動自2013年啟動以來，每年各國都會評選出1～2個城市當選「東亞文化之都」。

香港│港終審法院判定 禁蒙面法港府勝訴

香港終審法院21日就「緊急情況規例條例」和「禁止蒙面規例」相關上訴作出最終裁決，裁定港府勝訴。香港法院認定「禁蒙面法」合憲、並未嚴重侵犯個人自由，依此判決，未來「禁蒙面法」不論在合法或非法遊行集會都一概適用。

陝西│西安市發現2,000多年前秦漢都城後宮

位於西安市閻良區的秦漢櫟陽城遺址近日又有考古新發現，考古工作者在遺址的三號古城發現多處浴室、壁爐、灶爐等設施，推斷當地應為2,000多年前秦漢都城的「後宮」生活區。櫟陽城位於閻良區新興、武屯街道一帶，據文獻記載，其始建於秦獻公二年（西元前383年）。