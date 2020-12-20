12/21 China Scan 參與中國A股行情

河南│少林武術節 三度入選體育旅遊精品

2020年中國體育旅遊精品名單公布，河南共有14項入圍中國體育旅遊精品，其中五項入選十佳榜單，成為十佳榜單項目最多的省份。其中，鄭州國際少林武術節創辦於1991年，是融合武術文化與休閒旅遊的綜合型活動，2020年第三次名列十佳榜單。

廣東│近300幅名家畫作 亮相廣東畫院

為慶祝廣東畫院（新址）啟用，廣東畫院優秀作品展於近日開幕。在六大展廳中分別展出方人定、王肇民等七位藝術家，以及14位藝術顧問和12位在職藝術家的近300件代表作。此次作品展展出作品則涵蓋國畫、油畫、版畫、水彩等畫種。

河北│3個太極拳項目 列入文化遺產

大陸申報的非物質文化遺產項目「中國太極拳」經聯合國教科文組織評審，成功列入「人類非物質文化遺產代表作」名錄。大陸共有七個太極拳項目列入此一名錄，其中包括河北省邯鄲市永年區的楊氏太極拳、武氏太極拳，以及邢台市任澤區的王其和太極拳三個項目。

澳門│明年博弈稅收估砍半

澳門博弈產業受疫情衝擊嚴重，澳門立法會近日通過「2021年財政年度預算案」，預計2021年一般綜合預算收入總額為958.1億澳門元。其中2021年全年博弈收入為1,300億澳門元，預計將可徵收455億澳門元的財政收入，較2020年大減50％。

江西│高安出土舊石器時代遺跡

江西省文物考古研究院表示，考古團隊於高安市發現舊石器時代曠野遺址，其中包括大量舊石器時代的石製品。江西地處長江中下游的過度地帶，遠古人類沿江遷徙必經此處，最新出土的考古發現將為江西文化的歷史研究提供珍貴材料。

浙江│杭州市擦亮南宋文化招牌

作為南宋皇城遺址所在地、南宋文化發源地，浙江省杭州市上城區即將打造宋韻文化傳承展示中心，並繼續加快德壽宮遺址公園暨南宋博物院（一期）建設。同時，該區也將舉辦南宋文化節、吳山廟會等節慶活動，擦亮南宋文化招牌。

香港│VR展示命案現場 輔助法院判決

香港科技大學男學生周梓樂2019年的墜樓命案引發爭議，近期在香港法庭召開死因研訊庭，庭上運用VR技術展示案發現場，背後由政府化驗所的高級化驗師以3D點雲技術，製作案發停車場的虛擬場景，讓法官和陪審員感受當時環境輔助判決。