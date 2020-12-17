12/1８ China Scan 參與中國A股行情

上海│500億元基金加快疫苗問世速度

上海重金投入疫苗研發，近期總規模人民幣500億元的上海生物醫藥基金正式啟動，投入支持新冠肺炎疫苗的生產研發，與康希諾生物、上海醫藥集團在資本、科研與生產上有許多合作，希望加快新冠疫苗問世的腳步。

香港│失業率仍高 保就業計畫無效

香港最新公布的失業率數據仍居高不下，9至11月失業率為6.3％，僅比8至10月的6.4％輕微下降，仍有多達24.4萬人失業，反映出期間推出的880億港元就業計畫成效不彰。香港勞工及福利局也預告，第四波疫情使就業再現壓力，失業率短期將再上升。

廣西│獅王大賽 將在藤縣舉辦

2020年廣西獅王大賽將於30日在被譽為「東方獅王之鄉」的藤縣舉行，屆時將有該省各地20多支知名獅隊參加比賽。比賽內容包括廣西各地南獅傳統套路大賽、各地南獅高樁大賽、廣西獅王南獅傳統套路與高樁決賽。

河北│唐山重點項目開工 斥資逾400億

唐山市舉行第四季重點項目開工活動，總投資達人民幣（下同）402.4億元。其中，總投資32億元的「迪信通智慧5G應用與總部基地」落戶豐南，將成為幫助唐山加快推進5G新基建與建設智慧城市的重點項目。

北京│歷代帝王廟建科技魔牆追溯百家姓

北京景點歷代帝王廟經過兩年的修繕，宣布將於12月23日再次重新開放，此次帝王廟亦新增百家姓常駐展，並利用新科技建造「魔牆」，讓民眾可從百家姓中找到自己姓氏，並追溯姓氏起源等資訊，最遠可追至傳說中的「三皇五帝」時期。

內蒙古│地外天體採樣成功 嫦娥五號著陸

12月17日1時59分，嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，象徵大陸首次地外天體採樣返回任務完成。其連續完成大陸航天史上首次月面採樣、月面起飛、月球軌道交會對接、帶樣返回等重大突破。

河南│裝配式建築技能大賽 21支隊伍較勁

大陸裝配式建築工人職業技能大賽日前在周口市舉行，大陸各地裝配式建築產業工人代表組成21支隊伍進行切磋。大賽分為工廠產業工人和建設產業工人兩大賽組，共計十多個專業技能項目供參賽者交流進步的平台。