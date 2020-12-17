12/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

法國｜ 總統馬克宏確診新冠 隔離7日

法國總統府17日表示，總統馬克宏確診感染新冠肺炎，將隔離7日，但維持正常辦公。此前，感染新冠肺炎的國家元首包括美國總統川普，英國首相強生和巴西總統波索納洛。由於密切接觸馬克宏，法國總理卡斯泰亦決定隔離7日。

法國｜與蒙娜麗莎面對面 拍出277萬台幣

法國羅浮宮本周舉行特別拍賣，近距離觀賞由防彈玻璃匣取出的達文西名畫《蒙娜麗莎》，標出9萬8千美元（台幣277萬元）的高價，為底價的8倍。在保存專家進行年度檢查時，得標者可與一名賓客一同觀賞自展示框取出的這幅曠世鉅作。

韓國｜與美貨幣互換協議延長半年

韓國央行17日表示，該央行與美國聯準會於今年3月19日簽訂的貨幣互換協議將延長六個月至明年9月30日，協議內容和600億美元的規模維持不變。據路透報導，美國與澳洲、巴西、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威、紐西蘭八國的貨幣互換協議也一同延至明年9月。

韓國｜ 總統文在寅敲定明年經濟政策方向

文在寅總統17日主持國民經濟諮詢擴大會議，敲定2021年度經濟政策方向。會議提出將明年經濟成長率拉高至3.2％的目標，並把政策重點放在擴大內需與促進就業。政府預測，明年就業人口增加近15萬人，但由於新冠疫情帶來的不確定性，經濟困難可能還會持續一段時間。

日本｜東京都醫療警戒升至告急

東京都17日新增感染新冠病毒的人數達到822人，連續兩天創新高，東京都知事小池百合子召開專家會議後，將醫療提供體系的警戒級別上調至最嚴重的「告急」。這是疫情爆發以來，東京都首次將醫療提供體系的警戒級別上調到最高級別。同時，日本全國17日新確診的新冠感染人數超過3,202人，創單日新高，另有24人死亡。

瑞士｜強力干預匯市 央行續寬鬆貨幣

雖然才被美國財政部列為匯率操縱國，瑞士央行（SNB）17日召開決策會議後發表的聲明表示，就瑞士法郎價值偏高來看，該央行「仍將強力干預匯市」。除維持寬鬆政策不變，瑞士央行預估今年經濟萎縮3％，明年成長2.5～3％。

沙烏地阿拉伯｜放寬防疫限制 Q3 GDP萎縮速度放緩

由於政府放寬部分防疫限制，沙國今年第三季國內生產毛額（GDP）萎縮的速度放緩至-4.6％，較第二季的-7％改善。其中，石油部門衰退8.2％，非石油部門衰退2.1％。沙國預估今年經濟萎縮3.7％，明年成長3.2％。