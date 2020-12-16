12/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜ 貝佐斯前妻熱捐42億美元

貝佐斯前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）周二宣布向美國384個團體合計捐出近42億美元，是四個月前向116個團體捐出17億美元後，今年來第二次重大捐款。她說疫情令許多美國人的生計愈來愈困難，因此希望協助大家渡過難關。

韓國｜16日確診1,078例 刷新單日增幅

韓國16日新增新冠肺炎確診1,078例，刷新單日增幅紀錄，死亡人數並且連續兩日出現二位數，分別為12人及13人。由於疫情嚴峻，韓國政府考慮將防疫措施升到最高的3級，禁止10人以上聚會，學校全面關閉，企業必須讓非必要員工居家上班，大多數室內設施不准營運，形同封鎖。



韓國｜疫情重創 11月就業人口連九月減少

統計廳16日發布，受新冠疫情重創，11月就業人口年減27.3萬人，連續9個月減少，僅次全球金融危機爆發後1998年1月起連降16個月的最長紀錄。失業率較去年同期躍升0.3個百分點，為3.4％。其中，15～29歲青年就業率年減1.9個百分點，為42.4％。

德國｜愛迪達計畫出售美國品牌Reebok

愛迪達（Adidas）周一表示將在明年3月10日發表新的五年策略，可能把出售美國運動品牌Reebok做為調整策略一部份。愛迪達2005年以38億美元收購Reebok想要擴大美國市場，但其目前美國市占率僅約1％而遠遠不符預期。

日本｜東京都新確診678人 創單日新高

全國在16日有53人因新冠肺炎死亡，2,993人感染確認，數個地區同創單日紀錄。東京都新確診678人，超過本月12日的621人，再創單日新高，另有10人死亡。京都府創單日確診新高，97人感染。神奈川與群馬縣亦創單日紀錄，分別為287人及63人確認。

日本｜央行向財務省購入60億美元現金

因應年底前再現美元融資緊張，日本央行表示，已決定向財務省購入約60億美元現金，以確保有充裕資金，應對疫情造成的市場混亂。這將是日本央行首次直接向財務省購買美元，反映央行非常謹慎。

紐西蘭｜財部擬將舉債規模縮小

財政部周三表示新冠肺炎疫情對經濟的影響沒原先估計那麼嚴重，加上經濟已持續回升，因此把原先為救經濟而計劃舉債的規模縮小。迄2024年6月底止的四個財政年度合計發行公債金額為1,350億紐元，較原計劃減少200億紐元。