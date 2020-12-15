12/16 China Scan 參與中國A股行情

北京│圓明園植物考古 發現田字房

圓明園近日首度展開植物考古，經一個多月努力，在四十景之一的澹泊寧靜遺址上發現主建築「田字形大殿」（田字房），且包括大面積皇家稻田。清代皇帝常在圓明園稻田裡舉行親耕之禮，並察看農事農時，故此次考古取得重大發現。

上海│智慧指路機器人 亮相

上海公車系統第一個應用在站點的智慧指路機器人15日上午在49路人民廣場福州路站亮相。一旦乘客靠近，機器人會說，「歡迎乘坐49路公交車，上車請佩戴好口罩，謝謝您的配合！查路線可以摸摸我的頭，我來告訴你」，吸引不少乘客駐足查看。

江西│珍貴古籍特展 「宋應星四種」現身

「冊府千華—江西省藏國家珍貴古籍特展」日前舉辦，明崇禎刻「宋應星四種」等珍本古籍向大眾展出。展覽期間將舉辦多場傳統雕版印刷、古籍修復與傳拓技藝等古籍保護體驗活動。此次展覽是該省展出古籍珍本數量最多、價值最高、規模最大的一次。

山西│老師教學狀況 禁止上傳、議論

鑑於當前智慧型手機流行、老師課堂上的教學狀況常被拍下引發議論等情況，山西省推出新規，強制規定不得以微信工作群、政務App上傳工作場景截圖，或以錄製影片等方式評價中小學校和教師，維護教師權益。

陝西│西安力推 3歲以下照護服務

雙薪家庭越來越多，為讓父母能無後顧之憂及確保生育率，西安積極推動3歲以下嬰幼兒照護服務工作，希望在年底前創建50個嬰幼兒照護服務試點機構，並鼓勵幼稚園開設托班招收2至3歲幼兒。

廣西│中國攀岩自然岩壁精英挑戰賽 將登場

2020中國攀岩自然岩壁精英挑戰賽（廣西馬山站）19日至20日將在馬山縣攀岩特色體育小鎮展開。比賽將設自然岩壁難度速度賽項目，參賽選手包括2020中國攀岩自然岩壁系列賽各站比賽前3名的男、女子運動員等。

香港│渣打估明年上半失業率 恐逾7％

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆15日表示，受疫情影響，預計香港2020年全年GDP增速為年減5％。香港2021年上半年失業率將升至7％以上的高點，且2021年香港本土消費動能仍維持疲弱，然港府再推出大型財政措施的空間不大。