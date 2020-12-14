12/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜Gmail、YouTube等谷歌線上服務大當機

包括Gmail、YouTube在內等一大票谷歌線上服務在美東時間14日早上6點多全數當機，害全球數千萬名居家辦公的使用者及企業用戶急得跳腳。除了Gmail無法登入之外，其他諸如谷歌雲端硬碟、線上文書處理軟體及地圖服務也都顯示離線，直到美東時間早上7點半才恢復正常。大當機的原因則不明。

美國｜多個政府機構電腦遭駭客入侵

根據美國政府官員與知情人士透露，包括財政部、商務部等在內多個政府機構電腦系統日前遭駭客入侵，初步了解這可能是一起針對美國政府的大規模間諜活動。然而有消息指出，俄羅斯情報局被懷疑是入侵美國政府網路的幕後黑手。

德國｜全國將實施更強硬封鎖對抗疫情

眼見疫情止不住，德國總理梅克爾13日宣布，自16日（周三）到明年1月10日為止，全國實施更強硬的封鎖措施。周三除了超市、藥局、銀行等能繼續開門營業外，其餘如美容美髮店等非必要商店強制關門。德國政府每月將支出約110億歐元資助受影響的商家企業，被迫關店的商家每月可獲多達90％的固定成本補償，至少50萬歐元。

德國｜銀行警告硬封鎖恐導致二次衰退

梅克爾政府宣布16日起全國實施硬封鎖，德國商業銀行（Commerzbank）警告，此舉恐導致德國二次衰退。德國實施軟封鎖前，Commerzbank預估第四季GDP正成長1％，如今繼1個半月軟封鎖後再加半個月硬封鎖，德國第四季GDP反將萎縮1％。受硬封鎖拖累，德國明年首季GDP料萎縮0.5％。

英國｜明年房價平均增幅估達4％

受抵押利率處於低檔讓民眾購屋能力大增，英國房地產線上網站Rightmove預測明年英國房價平均增幅可達4％。該網站指出，雖然明年不確定性仍舊存在，但對房屋需求不減加上有能力購屋民眾增加，可望帶動房市明年繼續有不錯表現。

印度｜農民發起一周來第二次全國大罷工

印度農民不滿政府強推三項農業改革新法，恐導致收成價格下跌，大大侵蝕他們的獲利，14日發起一周來第二次全國大罷工。示威農民已封鎖通往首都新德里的主要幹道三周，他們揚言除非政府收回惡法，否則不會離開，儘管已與政府舉行數回合談判，但始終沒有突破。

紐西蘭｜同意與澳洲啟動旅遊泡泡協議

總理阿爾登（Jacinda Ardern）14日表示，該國內閣已同意原則上在2021年首季與澳洲啟動旅遊泡泡協議，意即屆時兩國往返旅客無須接受接受為期兩周的隔離措施。阿爾登指出，一旦細節拍板定案之後，可望於新年宣布何時開始實施。