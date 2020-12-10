12/11 China Scan 參與中國A股行情

北京│成為世界最具競爭力的城市

近日中國社會科學院與聯合國人居署聯合發表的「全球城市競爭力報告（2020～2021年）」，北京打破紐約連續四年的壟斷，成為全球最具競爭力的城市，其脫穎而出的一個要因是合著科研論文數量最多，巴黎、倫敦、上海、紐約緊追在後。

河北│中藥材質量追溯平台上線

為完善中藥材品質控制體系，河北省推出中藥材質量追溯平台，又結合商品與金融物流等全產業鏈大數據訊息服務平台，現已涵蓋全省中藥材大縣和500畝以上規模基地。同時還提供種子與種苗產品線上採購功能，預計在線交易量可達人民幣2.5億元。

山西│ 最新考古發現 周代貴族墓葬群

山西考古研究院公布最新發現，考古團隊在運城市垣曲縣北白鵝墓地發掘周代貴族墓葬群，目前共發現九座墓葬，出土的500件文物中有50件是銘文銅器。這次考古作業對探索晉南與中原地區發展進程的關聯具重要意義。

重慶│強制中小學生每日在校運動一小時

為了改善兒童、青少年肥胖與健康等問題，重慶擬頒布新規，強制規定中小學生的運動時間，擬規定每天在校要進行一小時以上的中等及以上強度身體活動，也規定幼兒園幼童每天要有至少一小時的體育活動時間。

廣西│詐騙新手法？手機刷臉過戶房產

2020年以來，南寧一些民眾委託一家房地產仲介公司的工作人員賣房時，疑似遭遇詐騙，初步統計有數十人受害。涉嫌詐騙的房仲要求賣家用其手機進行刷臉，使賣家在不知情的情況下，名下房產就被過戶給他人或被用於抵押貸款。

澳門│黑幫教父尹國駒被美制裁

美國財政部的最新制裁清單中，將澳門最大黑社會14K首領尹國駒列入。尹國駒被稱為「澳葡末期的教父」，澳門回歸大陸前，在當地發言份量被視為勝過澳門總督。尹國駒在1999年入獄，2012年獲釋後行事低調，美國認為其利用商人、大陸政協委員身份藉由「一帶一路」展開非法活動。

海南│海南橡膠成功辦理首單FTN美元貸款

海南天然橡膠產業集團近日成功辦理海南自貿港首單FTN帳戶（Free Trade Non—resident，非居民機構自由貿易帳戶）美元流動資金貸款業務，由光大銀行海口分行向海南橡膠下屬的境外子公司：R1公司提供美元授信信貸業務，上述業務是海南自貿港FTN項下首筆授信業務。