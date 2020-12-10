12/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│鴻溝仍深 英歐談判延至13日

英國脫歐過渡期即將在年底到期，英歐的貿易協商持續卡關未見突破，英國首相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩同意談判延長至13日（周日），力求打破僵局。但雙方在漁權、貿易競爭條款等癥結點的鴻溝仍深，面臨英國無協議脫歐的風暴，馮德萊恩坦承雙方立場的差距仍大。

美國│時代讀者票選風雲人物 疫情前線人員勝出

《時代雜誌》（Time）將在台北時間11日公布2020年「年度風雲人物」，10日先行公佈讀者票選結果，在新冠肺炎疫情期間冒著生命危險於第一線服務的護理師、醫師、送貨人員等「必要工作人員」勝出，當選讀者心目中2020年最具影響力的人物或團體。。

法國│10月工業生產月增1.6％ 連六月走揚

法國統計局（Insee）10日公布，10月工業生產月增1.6％，為連續六個月上揚，並優於《華爾街日報》訪調分析師預估的月增0.5％。Insee同時上修9月數據，由月增幅由最初公布的1.4％上調至1.6％。若與新冠疫情侵襲歐洲前的2月份相比，10月工業生產萎縮3.6％。

韓國│第三波疫情蔓延 逾4萬人染疫

韓國新冠肺炎確診病例10日突破4萬例，在第三波疫情蔓延下，僅短短19天便由3萬例再增加1萬例。當日新增682例，累計確診4萬98萬例。境外移入病例36例。另外，當天新增8例死亡病例，累計死亡564例。

日本│單日確診2,972人 再創新高

日本全國10日新冠肺炎確診病例再創新高，2,972人感染。當日26人死亡累計死亡2,513人；重症患者達到543人。東京都10日宣布，新確診602人，超過本月5日的584人，首次突破單日600人。

日本│冬季獎金年減8.55％ 降幅史上第二

《日本經濟新聞》發佈調查，新冠疫情的影響加劇，2020年冬季獎金年減8.55％，平均金額降至76萬1,786日圓（約台幣20萬8千元），降幅達到歷史第2大，僅次於雷曼危機後的2009年（減少14.93％），而且比夏季獎金降幅5.37％進一步擴大。非製造業減少14.60％，創歷史最大下滑，製造業減少6.55％。

新加坡│與英國簽FTA 東協國家首例

新加坡與英國10日簽訂自由貿易協定（FTA），確保兩國雙邊貿易不受英國脫歐影響，星國也成了首個和英國簽FTA的東協國家。此協定涵蓋超過170億英鎊（228億美元）的雙邊貨品及服務貿易，兩國同等享有的優惠包括進口貨物免關稅，強化服務及政府採購的市場准入，降低電子、汽車、製藥、再生能源等領域的非關稅障礙。