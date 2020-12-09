12/10 China Scan 參與中國A股行情

廣西│擬明年起地鐵內外禁播電子設備

南寧即將公布最新的「城市軌道交通乘客乘車規範」，其中新增「禁止在軌道交通內外放電子設備聲音」並已通過終審，計畫在2021年初上路。目前包括北京、天津、武漢等地都已推出相同禁令，預計會有更多城市跟進實施。

河北│唐山上線「海上電子眼」系統

唐山海事局研發的首個「船舶進出港報告自動核查系統」近日正式上線運行，該系統堪稱「海上電子眼」，不僅船舶進出港口核查進入智慧化時代，並可針對港內作業船舶進行動態監管。系統上線以來，已查處4起船舶違法行為。

重慶│ 煤礦意外頻傳 下令所有煤礦停工停產

重慶在短短兩個半月內出現兩起煤礦重大安全事故，共造成39人死亡、42人中毒受傷，輿論抨擊官方監督不力。重慶市9日召開安全生產和社會穩定工作會議，要求該市所有煤礦停工停產，納入關閉煤礦一律不准下井作業，並持續加強煤礦安全監管。

陝西│龍首渠引洛古灌區 入選世界灌溉工程遺產

渭南市「龍首渠引洛古灌區」近日成功申報世界灌溉工程遺產，龍首渠引洛古灌區史載於漢武帝時修築，因在隧洞施工中首創「井渠法」，被譽為大陸歷史上第一條地下渠。而世界灌溉工程遺產名錄於2014年設立，旨在整理世界灌溉文明發展脈絡、促進灌溉工程遺產保護等。

四川│2020成都—智利電影展舉行首映

2020成都—智利電影展首映儀式日前在成都市舉行。在為期7天的智利電影主題活動中，將有四部智利經典影片，免費向民眾進行公益放映。此外，稍早智利獲批在成都設立總領事館，成為第一個獲批在該市設立領事館的拉丁美洲國家。

福建│台灣文創周吸睛

台灣文創周9日於福州市舉行，設計學博士楊寶華帶領團隊以福建建盞的紋路做為發想，製作紋理獨特的杯墊格外吸睛。來自台灣的楊寶華3年前受聘為福建工程學院設計學院教師，創設建盞文創工作室，將兔毫、油滴、鷓鴣斑等釉面結合文創設計。

海南│海南國際電影節 關注女性影視創作

第三屆海南國際電影節日前舉辦女性電影論壇，關注女性電影人於台前幕後的發展與境遇，展開跨文化、跨視角的思維探討。導演高群書認為，不分性別導演皆可創作出以女性作為書寫主體的優秀電影，期望更多創作者投入女性力量影視作品。