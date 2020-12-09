12/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜豐田推二代新能源車



豐田9日推出第二代燃料電池車「未來」（MIRAI），一次加氫可行駛的續航距離比第一代車型增加3成，可達850公里，可供5人乘坐。不含補貼等的最低價格比第一代下降約30萬日圓，710萬日圓起跳。由於該車屬於日本環保車補貼對象，因此日本車主最低能以約570萬日圓購買。

日本｜軟銀回購自家股 計畫私有化



據外媒報導，日本電信巨頭軟體銀行（SoftBank）有意私有化，正逐步回購自家流通在外股票，直到創辦人孫正義掌握的股權，足以排擠掉其他小股東，回購股票行動可能歷時1年以上。迄至9月30日為止，孫正義在軟銀的持股比例25％。軟銀周三在東京股市的股價大漲5.6％，觸及20年新高7,489日圓。

新加坡｜今年GDP料萎縮6％ 符預期



新加坡金融管理局（MAS）9日公布12月調查，星國今年全年GDP料萎縮6％，與9月的調查結果一致。製造業成長加快，餐飲住宿等行業的縮幅放緩，抵銷營建業與民間消費劇跌的頹勢。受訪經濟學家將今年製造業成長預估，由原先的2.3％上修到5.8％；住宿和食品服務業縮幅，從前估的29.1％調為27％。

以色列｜20日始施打首批輝瑞新冠疫苗



以色列向美國輝瑞藥廠採購的新冠疫苗，首批已於9日抵達特拉維夫機場。負責分配的製藥廠Teva Pharmaceutical Industries透露，以國計畫12月20日開始施打，估計年底前約四分之一人口可接種。輝瑞上月同意供應以色列800萬劑疫苗。

印尼｜總統親屬投入地方選戰



印尼當局9日舉行地方選舉，現任總統佐科威的長子和女婿也投入選戰，各自爭取中爪哇省梭羅市長、北蘇門答臘省首府棉蘭市長的寶座。本次選舉合格選民超過1億，在24個地區、37座城市設有近30萬間投票所，周三印尼新冠肺炎死亡人數171人，創單日最高紀錄。

美國｜低利推波 房市創30年最熱



美國豪宅建商Toll Brothers執行長葉利（Douglas C. Yearley）表示，低利環境及房屋供給短缺，造就美國房市30年來最熱榮景。Toll Brothers上季簽約數達3,407份，總金額為27.4億美元，創公司史上最高單季金額紀錄。

英國｜傳2名新冠疫苗接種者出現不良反應



英國自8日起施打輝瑞與德國生技大廠BioNTech研發的新冠疫苗，但已傳出2名接種者出現不良反應，英國監管機關「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）為此提出警告，有嚴重過敏病史的人，不宜施打輝瑞疫苗。英國國民保建署（NHS）2名職員，在接種輝瑞疫苗後出現類過敏症狀。