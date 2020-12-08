12/9 China Scan 參與中國A股行情

北京│中印紀念郵票取消發行

大陸國家郵政局8日宣布，將取消原定中國與印度聯合發行紀念郵票計劃，其主題為中印建交70週年。據稱，中印雙方原定在2020年4月1月發行紀念郵票，卻因疫情而延期，隨後兩國因邊境衝突導致關係趨緊。

上海│智慧城市體驗周 8日開幕

2020上海智慧城市體驗周於12月8日正式開幕，以數位化應用、5G建設普及和AI應用場景發展為發展目標。上海於2010年提出「創建面向未來的智慧城市」計畫，經過十年建設發展，今年11月全球350個城市中脫穎而出，獲世界智慧城市大獎。

重慶│ 北碚區簽約、開工13建設項目

北碚區集中簽約、開工13個建設項目，包括智慧製造、大數據、城市建設、社會民生等多領域，共斥資90億人民幣（下同）。其中，中電光股計畫投資60億元建設中國電子西部智慧應用基地，未來將打造智慧製造、工業互聯網與工業軟體等創新開發的功能複合示範園區。

內蒙古│恐龍化石群完成搶救性發掘

針對東烏珠穆沁旗額吉淖爾鎮境內一處恐龍化石群，古生物化石專家近日完成野外調查及搶救性發掘工作。有關專家在發掘區域為恐龍骨骼化石澆築77件石膏包裝，並將這些包裹石膏的化石運往800多公里外的呼和浩特市，進行修復和研究。

安徽│大眾汽車打造純電動車廠

大眾汽車（安徽）8日在合肥舉行揭牌暨研發中心竣工和製造基地開工儀式，計畫未來三年在當地打造純電動車工廠。此外大眾汽車（安徽）二期擴建工程計劃將於2021年啟動，該工廠規模最大年產量預計達35萬輛，首款車型預計2023年投產。

廣東│公廁人臉辨識領衛生紙遭批

東莞市莞城街道一間公廁，因安裝具有人臉辨識功能的免費取衛生紙設備，而遭到民眾批評過度收集個人生物資訊。莞城城管火速於近日通報指出，人臉辨識免費衛生紙設備，旨在避免浪費衛生紙，但是在尊重民意的前提下，已拆除相關裝置。

海南│自貿港首支QFLP基金 成立

交通銀行近日引進海南交銀國際科創盛興股權投資合夥企業，在海南省海口市江東新區完成註冊，成立該省自貿港首支合格境外有限合夥人（QFLP）基金。此舉開闢海南自貿港QFLP管道，也成為該省促進跨境投融資便利化的一項重要創新措施。