12/8 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│哈爾濱採冰節7日開幕

第二屆哈爾濱採冰節7日在哈爾濱市松花江畔上塢灘塗開幕，按照百年傳統習俗舉行採冰儀式。哈爾濱冰雪大世界作為冰雪節的核心項目，每年都要在封凍的松花江上大量採冰，作為冰建材料。而每年所舉行採冰活動，就象徵哈爾濱的冰雪季正式開始。

四川│文創大會登場 AR、VR互動體驗吸睛

首屆四川省文創大會7日在成都登場，包括上千家文創開發機構、3,000餘件特色文創產品亮相。現場並展示創意與科技融合，包括「故宮裡的海洋世界」、「AR敦煌石窟再現」等數位文化展示專案，透過裸眼3D、VR、AR、高清數位互動等，吸引不少民眾。

重慶│ 網紅景點三度拍賣流標

重慶曾經的網紅景區、國家4A級旅遊景點龍門陣景區近日進行的第三次拍賣再次流標，且已經較首次拍賣起拍價折價36％，仍是乏人問津。該景點曾是重慶投資規模最大額主題樂觀，但因開發商破產重整，開業短短4年便關閉，並在2016年底摘牌。

廣東│兩灣青年企業家 齊聚深圳交流

兩灣青年企業家交流研討會在深圳舉行，由深圳前海香港商會與深圳大數據產業協會主辦，邀請深杭兩地企業家代表與會。青年企業家齊聚探討技術、人才與產業等領域議題，結合錢塘智慧城推動新服妝、新零售、新媒體的數位時尚產業，期望吸引更多新興企業總部進駐。

湖南│共享電動車亂象 長沙清除38萬輛

長沙市許多無牌共享電動車違規停放，造成城市交通亂象，地鐵站口因電動車停放為患，民眾難以步行出站。12月2日，長沙市違規停放的共享單車已清除38萬輛，城市管理行政執法局將推動網路租賃電動車監管平台，計畫自2021年春節前執行試營運。

陝西│世界女子國際象棋大師巔峰賽 侯逸凡奪冠

2020年世界女子國際象棋（即西洋棋）大師巔峰賽閉幕式，近日在陝西省西安市舉行，共十位世界頂級棋手經過「線上＋線下」對弈，吸引全球西洋棋愛好者線上觀賽。最終，由大陸棋手侯逸凡（右圖）以6勝1和2負積分6.5分的成績，奪得桂冠。

安徽│建成首條柔性AMOLED生產線

安徽首條柔性AMOLED生產線－維信諾（合肥）G6柔性AMOLED生產線7日在合肥新站高新區舉行建成大會。該條生產線於2018年12月27日啟動建設，投資總額達人民幣440億元，設計產能為每月3萬片，同時具備多項自主創新研發新技術。