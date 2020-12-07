12/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜巴布狄倫將創作版權全數賣給環球音樂

全球唯一一位獲得諾貝爾文學獎肯定的詞曲作家巴布狄倫（Bob Dylan），近日將畢生創作的超過600首詞曲作品版權全數賣給環球音樂集團。雖然雙方並未透露交易金額，但外界估計總價高達數億美元，巴布狄倫的作品價值及影響力媲美傳奇樂團披頭四。

美國｜川普律師朱利安尼確診新冠肺炎

川普總統推特發文證實，為其主導大選結果法律挑戰的私人律師朱利安尼，新冠肺炎檢驗結果為陽性。知情人士透露現年76歲的朱利安尼，周日被送到華府一家醫院接受治療，他周日晚間在推特發文表示自己正快速康復當中。

印度｜生產商申請英國疫苗緊急使用權

全球最大疫苗生產商印度血清研究所周一表示，已向印度政府就英國藥廠阿斯特捷利康的新冠肺炎疫苗，正式申請緊急使用批准。該藥廠疫苗的保存條件沒輝瑞和莫德納等疫苗要求那麼高，可保存在攝氏2～8度，對於缺乏冷鍊設施的印度來說，更容易量產和運送。

韓國｜新增確診連兩天超過600例

韓國7日新增確診病例615例，境外移入35例，單日新增病例連續兩天超過600例。另外，當天新增4例死亡。中央防疫對策本部在記者會上表示，目前韓國新冠病毒的傳染率為1.23，患者正不斷增加。照此趨勢，預計本周單日新增確診病例將達到550～750例，下周或超過900例。

日本｜餐飲業破產數將創歷史新高

據東京商工調查公司透露，2020年日本餐飲業的破產數預計將刷新歷史最高紀錄，1至11月的破產數（負債額1,000萬日圓以上）較去年同期增加8.0％至792家。加上主動停業、解散和負債額不足1,000萬日圓的破產數總計將達約2,400家。

英國｜若貿易協定難產 計畫非商業航班運送疫苗

外交部中東及北非事務國務大臣柯維立周一說，若英國跟歐盟月底未達成貿易協定而導致彼此港口阻塞的話，跟輝瑞訂購其在比利時生產的新冠肺炎疫苗，將透過非商業航班運送至英國。他強調確保疫苗安全送達是政府優先處理任務。

歐元區｜投資人信心指數創2月來新高

市調機構Sentix周一公布歐元區12月投資人信心指數，從11月負10上升至負2.7，創2月來新高，優於市場預估負8.3點，主要是新冠肺炎疫苗可望上市對抗疫情。12月展望指數從11月15.3，大增至29.3，創2015年4月來新高。