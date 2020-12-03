12/4 China Scan 參與中國A股行情

香港│港珠澳橋港私家車配額 明年首季增發千個

港澳政府3日同意增發1千個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，2021年第一季發放。新增配額除了在港澳兩地均有註冊的公司，或是在澳門工作的香港居民可申請。兩類配額各有500個，效期為3年。

海南│萬寧發現新史前遺址

海南省文物考古究所近日在萬寧神州半島發現一個全新史前遺址—灣仔頭史前遺址，目前出土的文物有石斧、礪石、紡輪等史前石器，瓷器有青瓷、醬油瓷碗、碟等。該古蹟對於完善海南東南沿海的史前考古學文化發展具有重要意義。

貴州│ 貴陽用北斗系統監測凝凍天氣覆冰

針對貴州往年凝凍天氣多發的情況，中國南方電網2020年冬季首次引入北斗系統，進行覆冰監測終端的通訊與定位。此等方式不僅可避免過去大山深處監測終端掉線及訊號傳輸受阻等問題，保障凝凍天氣下電網運行安全穩定。

新疆│因應寒冬 為普氏野馬製作營養餐

新疆北部準噶爾盆地近日降下大雪，讓當地氣溫驟降到零下12℃左右。為保障生活於此的97匹世界唯一野生馬種—普氏野馬，新疆野馬繁殖研究中心特別準備胡蘿蔔片拌玉米粉的「營養餐」，讓野馬有足夠營養抵禦寒冬。

吉林│中俄東線天然氣管道中段正式投產

自吉林長嶺到河北永清的中俄東線天然氣管道中段3日正式投產運營，這代表接下來京津冀地區可以直接使用俄羅斯的天然氣。中俄東線天然氣管道在中國境內途經9個省區市，境內段新建管道3,371公里，按照北、中、南三段分期建設。

湖南│長沙機場啟動改擴建工程

湖南長沙機場改擴建暨綜合交通樞紐工程3日正式啟動，工程設計按照年旅客吞吐量6,000萬人次、貨郵吞吐量60萬噸目標設計，總投資約人民幣430.2億元，將形成集高鐵、地鐵、磁浮、公路為一體的綜合交通樞紐。

北京│戴姆勒與北汽福田合作 在陸生產重型卡車

德國戴姆勒集團日前宣布與北汽福田汽車合作，其在北京懷柔的新工廠總投資逾人民幣38億元，計畫兩年內開始生產賓士的重型卡車。儘管受到疫情衝擊，機構預期2020年全年大陸重型卡車銷量仍有望達到150萬輛。