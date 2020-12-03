12/4 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜疫情加劇 住院人數突破10萬

美國新冠肺炎患者持續激增，住院數突破10萬創新紀錄，對多州的醫療照護體系造成壓力，不少因醫護人員病倒陷入人力吃緊的窘境，預估到了12月中，美國單日新冠肺炎死亡數將攀升至3,000人。美國衛生部對英國率先批准接種輝瑞疫苗表示肯定，顯示美國當局很可能即將跟進。

美國｜ CDC公布肺炎接觸者隔離期縮至7到10天

美國疾病管制預防中心（CDC）2日宣布更新防疫指引，將新冠肺炎接觸者的建議隔離期從目前的14天縮短為7到10天。凡提出檢測為陰性且無症狀者，自我隔離7天即可；若未接受檢測，須自我隔離10天。研究顯示，新冠肺炎接觸者通常5天內會出現症狀，但CDC之前曾指出，4到5成感染者無症狀。

美國｜雜貨需求增 好市多財年Q1營收優預期

美國倉儲量販巨頭好市多（Costco）2日公布，本財年第一季（9－11月）營收達423.5億美元，優於FactSet訪調分析師預期的417億美元，反映出隨著入秋後疫情持續擴散，消費者的食品雜貨需求高漲。排除汽油價格變動及匯率調整的該季同店銷售額，較去年同期成長17.1％；電商同店銷售額年增率更高達86％。

土耳其｜通膨加速 11月CPI年增14％

土耳其統計局（TurkStat）3日公布， 11月消費者物價指數（CPI）年增14.03％、月增2.3％，漲幅大於上個月的年增11.89％與月增2.13％。土國通膨成長加速，其中以食物、非酒精飲料與交通費用攀升最為明顯。

日本｜日銀擬改善ETF及REIT收購計畫

日本央行理事會委員鈴木人司（Hitoshi Suzuki）3日指出，日銀應改善ETF與不動產投資信託（REIT）的收購計畫。他表示：「新冠疫情衝擊下，貨幣寬鬆政策料還將延續下去，日銀應另尋他法加強政策措施的可持續性及彈性，如此可避免收購ETF和REIT時遭遇困難。」疫情3月全球擴散後，日銀將ETF及REIT收購上限提高1倍。

法國｜Orange買比國子公司剩餘股權

法國電信公司Orange打算以每股22歐元現金收購比利時子公司Orange Belgium剩餘股權，與該公司2日收盤價相比溢價36％。這筆收購提案將Orange Belgium市值估在13億歐元（約16億美元），且Orange Belgium可能在交易完成後下市。目前Orange對該公司持股53％，將收購剩餘47％股權。

澳洲｜麥格理收購美投資管理公司

澳洲麥格理集團（Macquarie Group）3日同意以17億美元現金，收購美國投資管理公司Waddell＆Reed Financial，以拓展美國市場的零售金融業務。該交易是麥格理新任執行長Shemara Wikramanayake掌舵以來的第一筆大型收購案。