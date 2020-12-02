12/3 China Scan 參與中國A股行情

北京│東六環地下化 進行準備作業

大陸最長地下公路：北京東六環地下化工程開始進行準備作業，鑽掘機「京華號」第一個零件台車已經吊裝下井，將在地下完成京華號組裝工程，預計2021年1月底開挖地下隧道。東六環京哈高速至潞苑北大街段將全面地下化，原六環路將改造為空中花園。

江蘇│300名初中生 臨摹清明上河圖

南京中華中學300多位初中學生，花費三個月時間臨摹「清明上河圖」，完成的巨幅畫作長20公尺、寬0.84公尺，將裝裱後在校園內展示。該校老師稱，其將畫作分為八大部分交由學生臨摹，之後再花一個月仔細拼貼，才完成這幅新版「清明上河圖」。

江西│南昌市挺電商 獎勵直播帶貨

2021年南昌市將拿出人民幣（下同）800萬元支持直播電商、社區電商等新業態，包括支持引進網紅經紀公司（MCN），MCN機構獨家簽約三名以上主播，且每名主播年帶貨銷售額5千萬元以上的，將給予一次性不超過10萬元獎勵。

廣東│全球機器人四大家族 齊聚智博會

第六屆廣東國際機器人及智能裝備博覽會2日在東莞開幕，全球工業機器人四大家族瑞士ABB、德國庫卡、日本發那科和安川電機齊聚本屆智博會，搶灘大陸市場。本屆智博會外資品牌的參展面積超過兩成，為歷屆以來最高。

重慶│青年電影展 川劇電影獲最佳影片

第七屆重慶青年電影展正式落幕，成都導演魏巍執導的「臥雲」獲最佳影片獎，劉鎧齊所執導「澡堂鼓手」則獲最佳劇情短片。本屆參賽作品多具巴蜀地區文化元素，「臥雲」便是取川劇為發想題材，期望以電影促進文化傳承。

湖北│一次性吸管 武漢年內全面禁用

武漢市近日公布「加強塑膠污染治理的實施方案」，對於不可降解塑膠的使用及銷售、快遞包裝禁塑時間表、環保袋推廣應用以及塑膠廢棄物回收利用等方面進行了詳細規劃。預計在2020年底，不可降解的一次性吸管將全面禁用。

內蒙古│滿洲里爆疫情 啟動全員檢測

內蒙古滿洲里市疫情升溫，2日新增兩例本土確診病例，當地累計確診病例升至20例。滿州里市緊急自2日起將東山街道辦事處劃定為疫情高風險地區，並將於3日8時起開展第三輪全員核酸檢測。