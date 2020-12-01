12/2 China Scan 參與中國A股行情

陝西│近5年來人工繁育大熊貓32隻

陜西省林業局表示，在過去五年，陜西人工繁育大熊貓32隻，成為世界第三大大熊貓繁育基地。第四次全國大熊貓調查顯示，陜西境內的大熊貓野外種群為345隻，增幅、密度均居大陸各省市之首。陜西生物多樣性豐富，其中陸生脊椎野生動物達791種、種子植物達4,400餘種

湖北│武漢雷神山醫務人員共享蒙古捐贈的羊肉

蒙古國日前為支持大陸抗疫，捐贈的首批11,267隻羊已於11月底時運抵武漢，12月1日，曾在武漢雷神山奮戰過的醫務人員代表共聚武漢大學中南醫院職工食堂，共同享用這些蒙古國羊。

北京│馬首銅像正式回歸圓明園

北京圓明園160年前慘遭焚掠的馬首銅像，1日正式回歸故園，這也成為第一件回歸圓明園的流失海外重要文物。據稱，大陸國家文物局已選定圓明園的正覺寺作為展示場地，確定文殊亭作為馬首展區，同時還將展出相關文物與照片等。

香港│星港旅遊泡泡延至2020年之後

因應香港疫情嚴峻、不名源頭的個案迅速增加，香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」決定延期，啟動日期將延至2020年後，而兩地政府將會在12月底檢視2021年相關行程的規劃。

海南│禁塑令1日起正式實施

海南省禁塑令1日開始實施，意味著該省正式全面禁止塑膠袋、塑膠餐飲用具等一次性不可降解塑膠製品。此外，該省還將發揮自貿港政策優勢，吸引中科院、中石化等8個上游原材料項目進駐，將於2022年至2023年前後形成全生物降解材料及製品完整產業鏈。

廣東│秋季文物藝術品拍賣會6日登場

榮寶齋（桂林）2020廣州秋季文物藝術品拍賣會將於6日，在廣東省廣州市伊士丹頓酒店開幕，預展時間為4日至5日。此次拍賣會為藏家甄選涵蓋京津、金陵、嶺南等不同派別的書畫精品，以及瓷器、佛教題材、沉香等藝術拍賣品共計600多件。

上海│地鐵靜音令 手機看影片被勸阻

海地鐵自12月1日執行新規，禁止電子產品外放音量，首日仍有不少乘客用手機觀看影片、短影音被站務人員勸阻。這是繼2年前禁止飲食之後上海地鐵又一個影響範圍廣大的新規，不少乘客認為此次規定應該比禁止飲食還容易習慣。