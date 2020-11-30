12/1 China Scan 參與中國A股行情

四川│制定泡菜國際標準

近日四川省主導的泡菜行業國際標準正式誕生，這是大陸在國際標準化組織（ISO）框架下制定的第六個食品標準。但值得注意的是，韓國為此發表聲明稱，該標準與四川醃製泡菜（Paocai）有關，並不適用於韓國泡菜（Kimchi）。

河北│冀台雲端交流武術

因為疫情影響，2020冀台傳統武術交流會採用雲端直播方式進行，在高雄、石家莊兩地架設直播會場，吸引80多家武術社團參與演武，預計有共演太極、線上敬師、名家講堂、雲端演武等環節，吸引逾約有300多名武術愛好者參與。

北京│千年古籍重現 王安石文集三卷孤本將拍賣

宋龍舒郡本「王文公文集」流行於南宋紹興年間，是現存最早刊刻的王安石文集，日前再現三卷孤本，將於12月2日在北京拍賣。早先於舒城（今屬安徽）有100卷文集刻本流行，後世將此版文集取舒城古稱龍舒，為「龍舒郡本」。

香港│疫情嚴峻 明起收緊限聚令至2人

香港疫情持續升溫，30日新增76例確診個案，其中9例源頭不明。香港特首林鄭月娥30日宣布，12月2日（本週三）起限聚令收緊至2人，餐廳內用最多2人一桌、晚間10點後餐廳禁止內用。新措施將實施兩周，並呼籲市民盡量減少外出。

海南│訪日客減少 北海道婚禮公司將進駐三亞

日本婚禮策劃公司Glove Entertainment將進軍海南省。受到新冠肺炎疫情影響，曾是訪日外國人主力的陸客無法入境日本，該公司將透過在海南省三亞市開業的公司，來開拓旅行結婚需求。該公司致力於讓大陸消費者，把到海南旅行結婚視為婚禮選擇之一。

福建│首個兩岸親子學院廈門市設立

首個兩岸親子學院靈玲兩岸親子學院，近日在廈門市正式揭牌成立。廈門集美區將藉此搭建兩岸首個親子產業園區，著力整合兩岸優質親子教育師資資源、產業資源，為兩岸親子家庭有效交流、兩岸親子教育產業落實發展、兩岸優秀教育人才對接合作提供平台。

內蒙古│極寒氣候 根河市再現極光冰晶柱

素有「中國冷極」之稱的呼倫貝爾根河市再現極光冰晶柱，呈現五彩斑斕的奇幻景象。據悉，這是由於極寒天氣空氣中的冰晶反射燈光形成的自然奇觀。這是歷史極端低溫達-58℃的根河市2020年冬季第二次出現極光冰晶柱。