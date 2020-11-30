12/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│新冠病毒傳播率上升至1.43

中央防疫對策本部30日記者會表示，韓國新冠病毒的傳播率上周已升至1.43，意味著平均每個確診病例會傳染1.43人，照此推算，1～2周後單日新增最多可達700～1,000例。30日新增確診病例438例，單日新增病例雖連續兩天保持在500例以下，但這可能是受週末檢測量較平時有所減少的影響。

日本│菅義偉內閣支持率大跌至58％

《經濟新聞》和東京電視台11月27～29日實施的民意調查結果，菅義偉內閣的支持率大跌至58％，與10月相比下降5個百分點；回答「不支持」的受訪者佔32％，上升6個百分點。48％的受訪者「不認可」政府的新冠防疫措施，比例激升13個百分點，超過「認可」的比例（44％）。

日本│工業生產連續五個月成長

10月工業生產月增3.8％，為連續五個月成長，高於市場預估的月增2.1％，主要是內需回升和出口大增所帶動。另外，10月零售銷售年增6.4％，扭轉9月年跌8.7％的窘境，為2月以來首次出現年增，並同時是去年9月以來最大年增幅度。

印尼│單日新增確診數達6,267人新高

衛生部周日宣布過去24個小時內，新冠肺炎的單日新增確診數達6,267人的新高紀錄，累計確診數上升至53萬4,266人；單日新增死亡數169人，累計死亡數上升至1萬6,815人。目前印尼無論確診與死亡人數均是東南亞國家裡最高。

美國│拜登與狗玩耍時 滑倒扭傷腳踝

現年78歲的總統當選人拜登上周末跟愛犬德國狼犬「少校」玩耍時，因滑倒而扭傷腳踝。為謹慎起見，他周日下午接受骨科醫生檢查，必須穿上護具。由於拜登明年一月將成為美國史上年紀最大總統，因此他的健康狀況備受外界關注。

歐盟│討論拜登上台後如何加強與美合作

歐盟27國代表周一開始討論拜登上台後如何跟美國加強五大領域合作，包括對抗新冠肺炎等公衛問題、推動經濟復甦、對抗氣候變遷、促進和平與國家安全，與維護像多邊協定等共同價值觀。外界預期12月中旬的歐盟峰會將討論跨大西洋關係。

荷蘭│荷蘭銀行準備大幅削減成本和裁員

荷蘭銀行（ABN AMRO）周一表示為因應目前經濟展望，準備包括大幅削減成本和裁員的新重整計劃。預計到2024年，員工總數要較目前裁減約15％，營運成本要節省7億歐元至低於47億歐元，目標要在同年讓股東權益報酬率（ROE）達至約8％。