11/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│黑五實體零售流量 年減52％

研究機構Sensormatic Solutions統計，今年黑色星期五美國實體零售通路流量較去年同日減少52％，估計今年為期6周的年終購物季美國實體通路流量年減22％至25％。該機構全球零售顧問主管菲爾德（Briand Field）表示：「我們早料到黑色星期五購物人潮減少，只是不知道與去年落差多大。」

加拿大│部分處方藥禁出口美國 打亂川普算盤

加拿大政府宣布自27日起禁止部分處方藥出口至美國，打亂美國總統川普從加拿大進口廉價藥品的如意算盤。加國於聲明中表示：「若國內出現嚴重或緊急健康風險，業者須在24小時內提供資料讓政府掌握可能的藥品短缺情形。」

英國│脫歐最後2項議題 本周關鍵談判

英國外相拉布（Dominic Raab）稍早表示，本周將是英國脫歐談判「非常關鍵的一周」。他表示脫歐談判目前只剩下最後兩項議題還沒達成共識，假設歐盟態度更務實，雙方可望在近日達成協議。他也警告英國防疫措施若還不到位，國內可能在明年1、2月爆發第三波疫情。

韓國│第三波疫情擴散 明起首都圈防疫升至2級

由於以首都圈為中心的第三波疫情已經擴散到全國各地，從12月1日起首都圈防疫措施升高至2級，非首都圈亦上調至1.5級，分別實施7天及14天。29日新增450例新冠確診病例，累計33,824例，另新增1例死亡病例，累計死亡523例。

日本│東京、大阪新增確診 居高不下

東京與大阪疫情連日居高不下。東京都29日確診418人，連續五日超過400人。大阪府新增381人，連續五日超過300人。29日總計日本全國新增2,066人感染，9人死亡。前一日（28日）甫創單日新高，新確診2,684人。

澳洲│雪梨突破40度 創史上最炎熱的11月

澳洲多處地區在11月28日經歷史上最炎熱的11月氣溫。雪梨氣溫在28日突破攝氏40度，新南威爾斯、南澳及維多利亞省北部氣溫甚至逼近攝氏45度，且40度以上高溫持續到29日，促使新南威爾斯省鄉村消防署在29日發布禁火令，以免去年野火浩劫歷史重演。

德國│加強防疫！禁令延至12/20

德國總理梅克爾稍早和16個地方政府達成共識，決定加強防疫措施並將各項禁令期限延至12月20日。經濟部長艾特梅爾（Peter Altmaier）也表示，假設國內疫情無法獲得控制，防疫禁令可能延續到明年春天。德國在29日新增1.5萬名新冠肺炎確診病例，較1周前減少1,000人左右。