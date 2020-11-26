11/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

阿根廷│傳奇足球明星馬拉度納 心臟病發逝世

阿根廷傳奇足球明星馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病逝世，享年60歲。馬拉度納11月初才接受手術移除腦部血栓，復原狀況良好。馬拉度納在足球史上寫下傳奇的一頁，他在1986年憑「上帝之手」，帶領阿根廷奪下世界盃冠軍。

美國│川普宣布赦免前國安顧問弗林

美國總統川普稍早赦免前國安顧問弗林（Michael Flynn），讓弗林從長達4年的通俄門案中解脫。川普於推特發文表示：「我很榮幸宣布弗林將軍獲得完全赦免。」弗林是川普任內第一任國安顧問，但上任後聯邦調查局隨即調查2016年大選期間川普團隊與俄羅斯私下勾結的案件，而弗林後來承認曾對調查員說謊，故遭法院起訴。

美國│疫情未歇 迪士尼裁員擴大至3.2萬人

迪士尼繼9月宣布全球裁員2.8萬人後，稍早宣布裁員規模擴大至3.2萬人，將在明年度上半執行，主要是樂園、體驗及產品部門受影響，因為年初疫情爆發至今迪士尼樂園遊客人數銳減，令迪士尼不敵成本壓力。截至10月3日為止，迪士尼全球員工總數約20.3萬人，其中3.7萬人已被迫放無薪假，儘管無薪假員工不在裁員之列。

韓國│0.5％利率不變 央行上修GDP預測

韓國央行在2020年最後一場例會將基準利率維持在0.5％不變，一如市場預期，但基於出口和消費者支出回升，上修2020年經濟預測，預期全年緊縮1.1％，縮幅低於前次預估的1.3％。央行並將2020年平均通膨率預測由0.4％上修至0.5％。

韓國│單日583人染疫 改寫3月來最高紀錄

韓國26日（周四）公布新增583人感染新冠病毒，寫下3月以來最高紀錄。該國政府正在對抗第三波疫情，也迫使政府重啟嚴格的社交距離措施。根據韓國疾病管理廳（KDCA）資料，周四公布新增確診案例583例，遠高於前一日的382人。韓國目前累計確診3萬2,318人。

澳洲│Q3企業投資規模季減3％ 遜預期

澳洲第三季企業投資規模較上季大跌3％，跌幅是市場預期的兩倍，反映新冠疫情升溫、政府採行更嚴格封鎖措施，對於該國經濟帶來不確定性，導致企業縮減投資。其中，營建業投資季跌3.7％，設備、工廠與機械投資下跌2.2％。但企業對於未來抱有信心，2020/21財年投資金額預估較上季增加6.3％。

瑞典│央行加碼購債2,000億克朗

瑞典央行26日重申，基準利率在2023年底前都將維持在零利率不變，同時資產購債規模將擴大2,000億瑞典克朗至7,000億瑞典克朗、期限延長至2021年12月31日，目的在於支持經濟度過第二波疫情衝擊並協助通膨升至目標水平。