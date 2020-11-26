11/27 China Scan 參與中國A股行情

廣東│香港機管局入股珠海機場 合作更緊密

香港特首林鄭月娥日前表示，香港機管局將會以市場規則入股珠海機場。相關人士指出，珠海機場缺乏國際航線，而香港則較少大陸航線，雙方會有更緊密的合作，也在研擬豁免旅客抵港的入境手續。

天津│農村綜合養老服務中心開張

武清區黃花店鎮甄營村的「幸福大院」農村綜合養老服務中心日前開張，幸福大院提供娛樂健身房、農家書屋、老年大學等設施，長者可以在此享受完善養老服務。不僅為60歲以上長者提供免費送餐，也附設日間照料中心。

重慶│首座彩色戶外停車場正式啟用

重慶市北碚區縉雲山生態停車場正式啟用，成為重慶第一座彩色戶外停車場，共設有99個車位供使用。該停車場採用彩度高的紅、黃、藍三色陶瓷顆粒作為柏油地罩面，不僅保護道路表層，也增加摩擦力，有利停車安全。

江蘇│音樂會表演唱出唐詩

近日蘇州舉辦iSING Suzhou國際青年歌唱家藝術節，其中打造唐詩名篇節目，在藝術的巧妙編排下，歌唱家與音樂演奏出「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」、「離離原上草，一歲一枯榮」等名句，表演融匯中西。

福建│小學生打破索瑪立方金氏世界紀錄

再有神童締造世界紀錄，近期福州延安中學小學部的黃瑞奕挑戰索瑪立方金氏世界紀錄，成功以2.643秒的成績刷新高懸3年時間的紀錄。索瑪立方必須把七塊不同形狀積木拼出一個正方體，且縫隙要求在1公厘以內，黃瑞奕將紀錄縮短近0.3秒的時間。

浙江│大陸區塊鏈醫療理賠首例 用時僅37分鐘

浙江近日完成大陸首筆區塊鏈醫療電子票據線上理賠，市民透過App向保險公司提交意外醫療險理賠報案申請，在區塊鏈技術下，保險公司即時接收並獻上獲取醫療電子票據，僅用37分鐘便完成票據審核和支付賠款。

澳門│ 購物節電子支付享優惠

澳門旅遊零售服務業總商會、澳門國際品牌企業商會與澳門零售管理協會聯合主辦「第十屆澳門購物節」，期望透過舉辦活動刺激澳門經濟。本屆活動宣布將配合政府推行電子支付，聯合多家電子支付平台合作，提供線上消費優惠。