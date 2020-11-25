11/26 China Scan 參與中國A股行情

上海│女星楊超越入籍落戶上海

繼知名直播帶貨主李佳琦之後，再有大陸明星透過特殊人才制度落戶入籍上海。上海臨港新片區日前公告顯示，選秀節目出道的女星楊超越名列其中。楊超越在選秀節目「創造101」順利晉級，但也曾被質疑歌舞實力，不過最終獲得第三名。

北京│推動公園植物回收再利用 落葉變肥料

北京市公園2020年11月至2021年1月，將由專人進行落葉清掃，所收集的枯枝落葉和盆栽都將進入香山公園設置的堆肥廠，發酵處理後成為有機堆肥，用於明年開春後的植物養護。目前北京在2020年度的植物回收利用率較上年度提高七成。

重慶│江北機場T3B航廈、跑道工程 開工

重慶江北國際機場興建T3B航廈及第四跑道計畫正式動土，本次擴建將應用物聯網、大數據、雲端計算等技術，建構智慧機場建設。藉此推動機場資源物聯化、安全預防化、服務個性化、管理精準化。

福建│廈門便利店密度大陸第一

2020年中國城市便利店指數顯示，在大陸36個重點城市中，廈門便利店發展指數位居全大陸第一。2019年門市總量增速達21.02％，24小時便利店比例超過50％，平均每3,114人就有一家便利店，連鎖便利店飽和度較高。

海南│三亞為11月大陸民眾自由行首選

攜程公布「冬季旅遊度假人氣榜（11月）」，從自由行產品近期預定人氣榜來看，三亞、成都、重慶、西安、北京是大陸排名前五位的人氣領先目的地。隨著年底各地降溫，溫暖的海南三亞位居自由行人氣榜首。

青海│世界海拔最高藏醫館落成

世界海拔最高「藏醫館」日前在青海省唐古拉山鎮落成，該鄉鎮平均海拔超過4,700公尺，總人口約1,900多人。該藏醫館共斥資人民幣75萬元建設，館內設置藏醫熏蒸床、藏醫足浴桶等醫療設備，並儲存40多種藏藥品。

內蒙古│ 路況客服機器人上線 可承擔6成客服量

內蒙古語音智慧客服機器人日前上線，利用智慧語音辨識技術，廣大車主可透過撥打「12122」客服熱線，根據語音提示與語音智慧客服機器人「小蒙」對話，可諮詢ETC使用方法、路況查詢等問題，該系統目前可以承擔近60％的客服量。