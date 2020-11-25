11/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜推出鑽石、珍珠口罩

日本防疫口罩走奢華風，Cox Co旗下連鎖店Mask.com上周開始販售鑲滿鑽石珍珠的手工口罩，除了激勵人心，也為提振飽受疫情打擊的時尚產業。鑽石口罩鑲上0.7克拉鑽石及300多顆施華洛世奇水晶，珍珠口罩則鑲有330顆日本Akoya珍珠，每只售價高達100萬日圓（約台幣28萬）。

韓國 ｜ 新生兒連58個月減少

統計廳25日發布，韓國9月份出生人口為23,566人，年減2.2％。單月出生人口自2015年12月以來連續58個月減少。另外，同期死亡人口為24,361人，年增3.4％。人口自然增長（出生人口減去死亡人口）從去年11月起已連續11個月保持負值，韓國今年很可能出現史上首次人口負增長。

馬國 ｜ 供應短缺 橡膠手套恐漲價

日本自上周四以來每天的新冠肺炎確診人數逾兩千人，讓人擔心明年7月東京奧運能否如期舉行之際，東京都知事小池百合子周二重申有能力維持安全環境去舉行奧運，強調許多日本民眾有道德責任心，願意配合政府的防疫措施。

英國 ｜ 央行：無協議脫歐 衝擊遠勝疫情

全球最大乳膠手套製造商馬來西亞Top Glove Corp，日前傳出數千員工感染新冠病毒後，部分工廠已關閉停工，該公司預期，供應短缺可能推升醫用橡膠手套的價格。該公司25日告訴媒體，迄今未見訂單取消，即便有也只占一小部分，而員工染疫情況可在一個月內獲控制。

美國 ｜ ViacomCBS旗下公司 售德媒體巨頭

據悉跨國媒體集團ViacomCBS打算以逾20億美元價碼，將旗下出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster），賣給企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）母公司─德國媒體巨擘博德曼集團（Bertelsmann）。雙方的收購談判即將達成協議，博德曼可望因此坐穩全球最大圖書出版商地位。

美國｜ CDC擬縮短自主隔離時間

據美媒報導，美國疾病管制預防中心（CDC）擬縮短自主隔離時間，從目前的14天減為七到十天，但附帶條件是隔離期間的新冠病毒檢測須為陰性。CDC考慮做此變革，出發點是希望更多民眾能遵守隔離規定。不過美國衛生官員透露，專家尚在評估，以確保縮短隔離時間不會危及民眾。

美國｜召回9,500輛特斯拉電動車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）25日宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）因車頂膠條和方向盤螺絲出了問題，申請召回9,500輛Model X電動車，這次召回行動涵蓋9,136輛2016年Model X。特斯拉將檢查召回的車輛，並進行保留測試。