11/24 China Scan 參與中國A股行情

北京│314座地鐵站 全面設口罩販賣機

為滿足民眾防疫所需，北京地鐵已在6、7、9、10、15號線及S1線六條線路的十座車站設置口罩販賣機，預計在12月10日前，北京地鐵314座車站都將設置至少一台口罩販賣機，總計全路線將設置約600台。

安徽│推廣新能源車 合肥開放公車道

合肥市近日公布加快新能源汽車產業發展的多項政策。為鼓勵推廣新能源汽車，將實行新能源汽車差異化交通管理，允許新能源汽車在離峰時段可使用公車專用道。

浙江│首批克隆豬出生 健康狀況良好

東陽市金華豬保種場內，一頭代孕母豬近日順利產下七頭冷凍體細胞克隆（clone，複製）純種金華豬。七頭小公豬體重平均1.12公斤，健康狀況良好，為浙江出生的首批克隆豬，意味該省對豬資源保護有了新技術。

四川│世界最小蜻蜓現身

成都博物館館長近日整理標本時發現，8月從四川樂山金口河地區收集的一批蜻蜓標本中，有世界上最小的蜻蜓種類：侏紅小蜻，這不僅是四川首次記錄到該物種，還是世界紀錄以來最小的蜻蜓個體。

福建│海峽兩岸藝術家書畫作品展 開展

海峽兩岸藝術家書畫作品展近日在福州海絲藝術館開展，該展覽薈萃兩岸影視藝術工作者的共100件書畫精品，領域涵蓋書法、國畫、油畫，畫風融合經典與時尚潮流，吸引逾40位兩岸影視書畫藝術家參加開幕式。

廣東│新政啟動首日 74歲老人報考駕照

廣東省近日啟動「放管服」12項措施，其中一條就是取消申請小型汽車、輕便摩托車駕駛證70週歲的年齡上限，首日就吸引廣州74歲許姓老翁前來報考。他表示，以前有B類駕照，但太久沒審過期，面臨有車開不了的狀況，所以第一時間就來報名。

香港│ 全新奇妙夢想城堡 開幕迎客

香港迪士尼樂園將迎來15周年，園方日前宣布「15周年奇妙慶典」於日前正式開幕，全新城堡「奇妙夢想城堡」亦會開幕迎客。施工約四年的全新「奇妙夢想城堡」是全球首個迪士尼樂園營運中改裝的城堡。