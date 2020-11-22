11/23 China Scan 參與中國A股行情

北京│迎2020年第一場雪

北京氣象台宣布，北京在21日正式迎來2020年第一場雪，除北部地區降雪狀況逐漸增強外，北京中心城區落雪亦明顯，鼓樓等古蹟頂上漸白，不少公車甚至航班也因為雪況取消、停駛或是繞道而行。

福建│推動標準合作 助兩岸產業提升

第17屆中國標準化論壇暨海峽兩岸標準化分論壇近日在福州舉行，兩岸相關領域知名專家學者、台資企業代表等近百人，共同探討雙方在若干領域先行展開標準合作，建立完善標準合作平台，助推兩岸產業提升。

廣東│「粵康碼」使用人數突破1億人

今年5月起，廣東與澳門兩地健康碼實現轉碼互認，「粵康碼」通關憑證累計服務約2,860萬人次通關，珠海口岸每天有24萬人持「粵康碼」通關。「粵康碼」目前累計使用人數已突破1億人，有力支撐廣東防疫和復工復產復學。

廣西│北部灣經濟合作組織 南寧加入

北部灣經濟合作組織第11次成員大會暨城市合作組織第三次大會22日舉行，廣西南寧正式加入北部灣經濟合作組織，另外海南昌江也是新加入名單，也讓北部灣經濟合作組織成員增加到35個，全面覆蓋北部灣城市群。

重慶│英國外交官跳水救人 獲讚譽

日前一名女大學生在重慶市江津區中山古鎮不慎落水，年逾60歲的英國駐重慶總領事館總領事史雲森率先跳入水中，並成功將該名女子救起。該起消息引起中英兩國民間關注與報導，眾多大陸網民更熱情為史雲森按讚，稱其為「英雄」。

香港│鼓勵檢測 確診可獲5,000港元津貼

香港食物及衛生局發言人陳肇始22日表示，香港政府擬提供確診市民5,000港元的一次性津貼且無須資產審查，降低民眾確診後可能影響生計的憂心，進一步鼓勵加強病毒檢測，達到早發現、早隔離、早治療，以抑制病毒傳播。

澳門│ 大賽車登場 帶動旅遊人氣

第67屆澳門格蘭披治大賽車近日登場，為澳門帶來旅遊人氣。為此澳門旅遊局11月推出暢遊澳門嘉年華，串聯賽車、美食節與多區活動，全城進入嘉年華氛圍，冀提升澳門安心旅遊形象。