11/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│歐巴馬回憶錄 首日賣逾88.7萬本

美國前總統歐巴馬回憶錄《應許之地》（A Promised Land）上半部於17日上市，開賣首日銷售逾88.7萬本，預料將成為史上最暢銷總統回憶錄。歐巴馬這本記載白宮歲月的新作，甚至超越妻子蜜雪兒2018年回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）首賣72.5萬本的成績。

美國│蘋果降速門訴訟 付1.13億美元和解

美國州政府官員18日宣布，針對「降速門」的集體訴訟案，蘋果公司同意支付1.13億美元，與33州與哥倫比亞特區和解。檢察官指控，蘋果利用降速手段掩蓋電池問題，逼用戶更換新機。蘋果並承諾未來3年，會透過官網、軟體更新備註及iPhone 設定，提供iPhone電源管理的真實資訊。

美國│Fed理事任命案一波三折 待參院復會再表決

川普總統提名謝爾頓（Judy Shelton）填補聯準會理事空缺的任命案一波三折，17日在參議院的確認程序中闖關失敗後，參院將自18日一路休會到感恩節假期結束，要待11月30日復會，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）才會號召再一次表決。

日本│單日2,388人染疫 改寫紀錄

日本全國19日共新增2,363人感染，較18日的2,201人增逾100人，創單日新增紀錄；另外，12人死亡。東京都19日通報新冠病毒新增感染人數為534人，連續兩天創單日新高，並首次突破500人。都政府19日決定將把警惕指標上調至4個級別中最高的「疫情正在擴大」。

韓國│連兩天確診破300例 擬上調防疫級別

韓國19日新增新冠病毒確診病例343例，單日新增病例連續10天以三位數增加，並且是連續兩天超過300例，為8月底以來首見，引發可能出現第三波大流行的擔憂。若今後一週首都圈日均新增確診病例超過200例，防疫部門將討論是否上調保持社交距離限制措施級別。

挪威│挪威航空快線聲請破產保護

挪威政府上周宣布停止金援紓困後，挪威航空快線（Norwegian Air Shuttle）為旗下2家核心部門聲請破產保護，成為新冠疫情下受創最重的歐洲航空公司。挪威航空快線是依愛爾蘭法律進入破產程序，將於未來5個月進行債務及資產重整。決定聲請破產後，該航空要讓另外1,600名員工放無薪假。

英國│2030年起禁售汽柴油車

英國2030年起禁售全新汽柴油車，比原定時程提前5年，英國可望成為七大工業國集團（G7）中，第一個道路交通去碳化的國家，至於油電混合車獲准持續販售至2035年。為加快綠能車銷售腳步，強生政府將斥資13億英鎊設立電動車充電站，另投入近5億英鎊研發生產電動車電池。